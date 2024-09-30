У рязанцев появилась возможность купить квартиру без ипотеки и при этом заработать

Приобретение собственного жилья, безусловно, один из самых важных, а также трудных этапов в жизни. Особенно, если квартира покупается за счет ипотеки в период, когда банки завышают ставки. В такое время застройщики стараются быть лояльнее к клиентам, создавать льготные программы, брать часть расходов на себя или использовать другие инструменты, которые бы облегчили приобретение недвижимости.

В период высоких ставок хорошим решением может быть приобретение квартиры в рассрочку. Такой способ имеет сразу несколько плюсов:

До конца рассрочки вы можете подержать свои средства на вкладе или в другом активе и дополнительно на них заработать. Никаких переплат. Вы отдаете ровно столько, сколько стоит квартира. Некоторые застройщики, например, строительная компания «Стройпромсервис», не привлекают банки при оформлении рассрочки. Поэтому вы избежите дополнительных комиссий и бумажной волокиты. Вам не нужно вносить ежемесячный платеж — оплата происходит по индивидуальному, удобному для вас графику. Рассрочка идеально подойдет, если семья ждет пополнение и планирует использовать материнский капитал в качестве первого взноса.

Сейчас «Стройпромсервис» предоставляет квартиры в рассрочку сроком до конца строительства и с первым взносом от 30%.

Например, первый взнос за 1-комнатную квартиру 37,47 м² с выделенной зоной готовки в ЖК Окские просторы составит от 865 тыс.

А за семейную 2-комнатную квартиру 53,45 м² с мастер-спальней в ЖК Шереметьевский квартал — от 1,9 млн.

Подробные условия программы можно узнать, оставив заявку на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 247-000

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps_ 62