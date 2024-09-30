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У рязанцев появилась возможность купить квартиру без ипотеки и при этом заработать

Приобретение собственного жилья, безусловно, один из самых важных, а также трудных этапов в жизни. Особенно, если квартира покупается за счет ипотеки в период, когда банки завышают ставки. В такое время застройщики стараются быть лояльнее к клиентам, создавать льготные программы, брать часть расходов на себя или использовать другие инструменты, которые бы облегчили приобретение недвижимости.

В период высоких ставок хорошим решением может быть приобретение квартиры в рассрочку. Такой способ имеет сразу несколько плюсов:

  1. До конца рассрочки вы можете подержать свои средства на вкладе или в другом активе и дополнительно на них заработать.
  2. Никаких переплат. Вы отдаете ровно столько, сколько стоит квартира.
  3. Некоторые застройщики, например, строительная компания «Стройпромсервис», не привлекают банки при оформлении рассрочки. Поэтому вы избежите дополнительных комиссий и бумажной волокиты.
  4. Вам не нужно вносить ежемесячный платеж — оплата происходит по индивидуальному, удобному для вас графику.
  5. Рассрочка идеально подойдет, если семья ждет пополнение и планирует использовать материнский капитал в качестве первого взноса.

Сейчас «Стройпромсервис» предоставляет квартиры в рассрочку сроком до конца строительства и с первым взносом от 30%.

Например, первый взнос за 1-комнатную квартиру 37,47 м² с выделенной зоной готовки в ЖК Окские просторы составит от 865 тыс.

А за семейную 2-комнатную квартиру 53,45 м² с мастер-спальней в ЖК Шереметьевский квартал — от 1,9 млн.

Подробные условия программы можно узнать, оставив заявку на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 247-000

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps_62

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.