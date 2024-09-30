Приобретение собственного жилья, безусловно, один из самых важных, а также трудных этапов в жизни. Особенно, если квартира покупается за счет ипотеки в период, когда банки завышают ставки. В такое время застройщики стараются быть лояльнее к клиентам, создавать льготные программы, брать часть расходов на себя или использовать другие инструменты, которые бы облегчили приобретение недвижимости.
В период высоких ставок хорошим решением может быть приобретение квартиры в рассрочку. Такой способ имеет сразу несколько плюсов:
- До конца рассрочки вы можете подержать свои средства на вкладе или в другом активе и дополнительно на них заработать.
- Никаких переплат. Вы отдаете ровно столько, сколько стоит квартира.
- Некоторые застройщики, например, строительная компания «Стройпромсервис», не привлекают банки при оформлении рассрочки. Поэтому вы избежите дополнительных комиссий и бумажной волокиты.
- Вам не нужно вносить ежемесячный платеж — оплата происходит по индивидуальному, удобному для вас графику.
- Рассрочка идеально подойдет, если семья ждет пополнение и планирует использовать материнский капитал в качестве первого взноса.
Сейчас «Стройпромсервис» предоставляет квартиры в рассрочку сроком до конца строительства и с первым взносом от 30%.
Например, первый взнос за 1-комнатную квартиру 37,47 м² с выделенной зоной готовки в ЖК Окские просторы составит от 865 тыс.
А за семейную 2-комнатную квартиру 53,45 м² с мастер-спальней в ЖК Шереметьевский квартал — от 1,9 млн.
Подробные условия программы можно узнать, оставив заявку на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 247-000
Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps_62
Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
У рязанцев появилась возможность купить квартиру без ипотеки и при этом заработать
Приобретение собственного жилья, безусловно, один из самых важных, а также трудных этапов в жизни. Особенно, если квартира покупается за счет ипотеки в период, когда банки завышают ставки. В такое время застройщики стараются быть лояльнее к клиентам, создавать льготные программы, брать часть расходов на себя или использовать другие инструменты, которые бы облегчили приобретение недвижимости.
В период высоких ставок хорошим решением может быть приобретение квартиры в рассрочку. Такой способ имеет сразу несколько плюсов:
- До конца рассрочки вы можете подержать свои средства на вкладе или в другом активе и дополнительно на них заработать.
- Никаких переплат. Вы отдаете ровно столько, сколько стоит квартира.
- Некоторые застройщики, например, строительная компания «Стройпромсервис», не привлекают банки при оформлении рассрочки. Поэтому вы избежите дополнительных комиссий и бумажной волокиты.
- Вам не нужно вносить ежемесячный платеж — оплата происходит по индивидуальному, удобному для вас графику.
- Рассрочка идеально подойдет, если семья ждет пополнение и планирует использовать материнский капитал в качестве первого взноса.
Сейчас «Стройпромсервис» предоставляет квартиры в рассрочку сроком до конца строительства и с первым взносом от 30%.
Например, первый взнос за 1-комнатную квартиру 37,47 м² с выделенной зоной готовки в ЖК Окские просторы составит от 865 тыс.
А за семейную 2-комнатную квартиру 53,45 м² с мастер-спальней в ЖК Шереметьевский квартал — от 1,9 млн.
Подробные условия программы можно узнать, оставив заявку на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 247-000
Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps_62
Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481