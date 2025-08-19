Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
20°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.35 -0.08 20/08
ЦБ EUR 93.56 -0.53 20/08
Нал. USD 80.50 / 80.40 20/08 08:49
Нал. EUR 94.20 / 94.50 20/08 08:49
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
660
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 841
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 736
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 944
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Своя квартира без долгих накоплений: в Рязани появилась ипотека без первого взноса

Многие откладывают покупку квартиры из-за главного препятствия — первого взноса по ипотеке. Годы накоплений, необходимость сразу внести крупную сумму в момент сделки… Всё это делает мечту о новой квартире менее достижимой.

Однако застройщик Стройпромсервис предлагает решение — покупку жилья с первым взносом 0%. Это значит, что для оформления ипотеки достаточно заключить договор и получить одобрение от банка — без долгих лет накопления и без внесения денег в момент сделки.

Например, студию площадью 25,68 м² в жилом квартале «Окские просторы» можно приобрести с нулевым первым взносом и ежемесячным платежом всего 12 958 руб/мес.

Благодаря 2 окнам в квартире много света, а отдельная гардеробная поможет сохранить пространство свободным от вещей и уделить больше внимания красоте интерьера.

Жилой квартал Окские просторы — это 11 жилых домов высотой не более 7 этажей, которые являются частью настоящего эко-парка с уникальным природным ландшафтом.

Дома образуют приватное пространство, а безопасность обеспечивает система видеонаблюдения, установленная в подъездах и на территории. В каждом дворе есть игровые площадки для детей, прогулочные дорожки, места отдыха жильцов и их гостей, максимум озеленения.

Близость к зеленым массивам позволит вам наслаждаться природой каждый день: гулять на свежем воздухе, устраивать пикники, изучать с детьми деревья и растения.

Подробнее — на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.