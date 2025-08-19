Своя квартира без долгих накоплений: в Рязани появилась ипотека без первого взноса

Многие откладывают покупку квартиры из-за главного препятствия — первого взноса по ипотеке. Годы накоплений, необходимость сразу внести крупную сумму в момент сделки… Всё это делает мечту о новой квартире менее достижимой.

Однако застройщик Стройпромсервис предлагает решение — покупку жилья с первым взносом 0%. Это значит, что для оформления ипотеки достаточно заключить договор и получить одобрение от банка — без долгих лет накопления и без внесения денег в момент сделки.

Например, студию площадью 25,68 м² в жилом квартале «Окские просторы» можно приобрести с нулевым первым взносом и ежемесячным платежом всего 12 958 руб/мес.

Благодаря 2 окнам в квартире много света, а отдельная гардеробная поможет сохранить пространство свободным от вещей и уделить больше внимания красоте интерьера.

Жилой квартал Окские просторы — это 11 жилых домов высотой не более 7 этажей, которые являются частью настоящего эко-парка с уникальным природным ландшафтом.

Дома образуют приватное пространство, а безопасность обеспечивает система видеонаблюдения, установленная в подъездах и на территории. В каждом дворе есть игровые площадки для детей, прогулочные дорожки, места отдыха жильцов и их гостей, максимум озеленения.

Близость к зеленым массивам позволит вам наслаждаться природой каждый день: гулять на свежем воздухе, устраивать пикники, изучать с детьми деревья и растения.

Подробнее — на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.