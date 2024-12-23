Свежий воздух, тишина и безопасность: сколько стоит семейная квартира по ставке 4,1% в одном из самых экологичных жилых комплексов Рязани.

Семьи с детьми ликуют с прошлой недели — больше семейная ипотека не будет ограничена лимитами (надолго ли?) и можно спокойно выбирать квартиру и брать кредит по сниженной ставке.

При этом банки не спешат упрощать условия выдачи субсидии и вряд ли сделают это в ближайшее время с учетом того, что на последнем заседании ЦБ ключевая ставка осталась такой же высокой — 21%.

И несмотря на то, что лимитные ограничения по семейной ипотеке отменили, проблема высоких ставок никуда не делась. Однако благодаря комплексному продукту от Сбера некоторым застройщикам удается сохранять выгодную ставку по семейной ипотеке и комфортный ежемесячный платеж.

Например, строительная компания Стройпромсервис предлагает самую низкую ставку по семейной ипотеке — всего 4,1%. Кроме того, застройщик сохранил и выгодный первый взнос 20,1%.

Со ставкой 4,1% семья без проблем сможет позволить себе любую подходящую квартиру. Например, семейная 2-комнатная планировка с большой кухней-гостиной и 2 изолированными спальнями в ЖК Окские просторы обойдется всего в 21 817 руб\мес.

А большая 3-комнатная квартира для многодетной семьи с центрально-ориентированной кухней-гостиной обойдется всего в 27 766 руб\мес.

ЖК Окские просторы — идеальное место, чтобы растить детей. Здесь чистый воздух, безопасное приватное пространство, система видеонаблюдения, установленная в подъездах и на территории. В каждом дворе есть игровые площадки для детей, прогулочные дорожки, места отдыха жильцов и их гостей, максимум озеленения. Близость к зеленым массивам позволяет наслаждаться природой каждый день: гулять на свежем воздухе, устраивать пикники, изучать с детьми деревья и растения.

Больше информации о комплексе на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +74912247000.