Сотрудники «Рязаньэнерго» присоединились к акции «Самая яркая елка»

Уже не первый год специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» принимают участие в эстафете добра — акции «Самая яркая елка», сообщает Telegram-канал «Россети Центр».

Уже не первый год специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» принимают участие в эстафете добра — акции «Самая яркая елка», сообщает Telegram-канал «Россети Центр».

Накануне праздников энергетики приехали в детские дома, хосписы, социальные и реабилитационные центры, чтобы порадовать их маленьких жителей вниманием и подарками. Воспитанникам учреждений вручили сладости, игрушки, наборы для творчества, канцелярские принадлежности и спортивный инвентарь. Их приобрели на средства, собранные в коллективах филиалов.

Рязанские энергетики устроили новогоднее торжество с играми и танцами для детей из Елатомской и Рязанской школ-интернатов, а также из школы-интерната «Вера». Воспитанникам учреждений переданы сладкие подарки, канцелярские принадлежности, постельное белье и полотенца.

Также к акции присоединились сотрудники Шацкого и Сасовского района электрических сетей, поздравив детей в местных социальных организациях.