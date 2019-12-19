Сотрудники «Рязаньэнерго» получили награды в честь профессионального праздника

В преддверии Дня энергетика в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» прошло торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику и 40-летнему юбилею предприятия.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, первый заместитель председателя Рязанской областной думы Александр Шевырев, депутат Рязанской областной думы Галина Гнускина, министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов, председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской думы Александр Бурцев, заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров, руководитель проектного офиса «Россети Центр» Сергей Румянцев.

От имени Губернатора Николая Любимова коллектив компании поздравил заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий.

Приветствуя энергетиков, Евгений Беленецкий отметил, что от их профессиональной и стабильной работы напрямую зависит эффективное развитие промышленного сектора, социальной сферы, надежное функционирование жилищно-коммунальной системы Рязанской области и, в конечном итоге, качество жизни каждого человека.

«Ответственное отношение к делу позволяет вам не только успешно решать производственные задачи, но и заниматься модернизацией инфраструктуры, освоением современных технологий и новых мощностей, снижением энергопотерь», — подчеркнул заместитель председателя правительства.

Почетные грамоты, памятные знаки, благодарности и ценные подарки губернатора, министерства ТЭК и ЖКХ, Рязанской областной думы, Рязанской городской думы и администрации города получили 30 энергетиков.

Награды ПАО «Россети» вручили девяти сотрудникам филиала «Рязаньэнерго»

Почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики России, а также награды ПАО «Россети» вручили девяти сотрудникам филиала «Рязаньэнерго». Всего региональными, ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами удостоили 183 лучших работника.

Среди награжденных — руководители и сотрудники подразделений, инженеры и мастера, электромонтеры, контролеры, водители и диспетчеры. Десять работников занесли на Доску Почета филиала.

«Сорок лет функционирует „Рязаньэнерго“ на благо родного края. Модернизируются и строятся новые объекты сетевой инфраструктуры. Набирает темп процесс перехода энергетики на инновационный, цифровой путь развития и внедрения новейших технологий. Успешная реализация повседневных задач и масштабных проектов невозможна без трудолюбивых, ответственных людей, получивших заслуженные награды в честь профессионального праздника», — рассказали в организации.

Директор «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Михаил Подлягин поблагодарил работников за успешное выполнение годовых показателей производственной деятельности, за добросовестный труд. Особые слова благодарности в этот день также прозвучали в адрес ветеранов энергетики.

Строительство новой цифровой подстанции 110 кВ «Развитие»

«Оставаясь много лет преданными своей профессии, они заложили основу энергетической безопасности страны, став примером для следующих поколений», — отметили в «Рязаньэнерго».

В рамках торжественного мероприятия в честь Дня энергетика гости праздника посетили экспозицию музея «Рязаньэнерго» об истории развития предприятия. Также собравшимся продемонстрировали центр управления сетями, где ознакомили с ключевыми проектами, которые реализуются согласно концепции цифровой трансформации электросетей.

«История движется вперед. Мы создаем ее, вступая в новую эру, цифровую, — отметил директор „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ Михаил Подлягин. — На данный момент мы ведем работу по созданию нового единого центра управления сетями (ЕЦУС). Это один из ключевых проектов предприятия в рамках реализации Концепции ПАО „Россети“ „Цифровая трансформация 2030“. Оборудованный цифровыми каналами связи и современными информационными системами ЕЦУС позволит вывести управляемость сетевыми объектами на качественно новый уровень, значительно улучшит их наблюдаемость, повысит оперативность взаимодействия с бригадами, сократит время ликвидации аварийных отключений, будет способствовать повышению комфорта жизни населения и социально-экономическому развитию Рязанской области. Запуск модернизированного на базе цифровых технологий центра диспетчеризации запланирован на 2020 год».

Как рассказали в «Рязаньэнерго» еще одним значимым проектом является строительство новой цифровой подстанции 110 кВ «Развитие» в рамах соглашения о сотрудничестве правительства Рязанской области и «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» в сфере развития объектов электросетевого хозяйства на территории региона.

«Это будет полностью автоматизированная подстанция, оснащенная взаимодействующими в режиме единого времени цифровыми информационными и управляющими системами. Энергообъект будет обеспечивать электроснабжением инфраструктуру индустриального промышленного парка „Рязанский“. Ввод подстанции в эксплуатацию запланирован на 2022 год», — отметили в организации.

«В новых реалиях времени „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“, оставаясь устойчивым и стабильным предприятием, продолжит свое развитие в ногу с прогрессом для выполнения своих главных задач — обеспечения потребителей надежным электроснабжением и повышения качества их жизни благодаря новым стандартам обслуживания», — заключили в «Рязаньэнерго».