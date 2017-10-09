Составление прогнозов на спорт: какие факторы влияют на результаты?

При составлении спортивных прогнозов специалисты не только используют актуальные данные статистики, но и учитывают влияние ряда специфических факторов, способных повлиять на исход спортивного события. К таким относят прямые, косвенные и абстрактные факторы.
К прямым факторам, оказывающим непосредственное влияние на предполагаемый исход встречи и моделируемые прогнозы на спорт, относятся ситуации, объективно ухудшающие шансы на победу одной из команд. Это может быть травма, дисквалификация лидера команды или ведущего игрока.
В свою очередь, косвенные факторы — это, чаще всего, ситуации способные оказать относительное влияние на исход спортивного мероприятия. Текущие конфликты между игроками, неблагоприятная погода во время матча — условия, которые часто оказываются очевидными, но их наступление, как правило, лишь незначительно снижает шансы на победу более слабой команды. Такая же ситуация складывается и с букмекерскими конторами, например, если 1хБет сменил название, это мало скажется на его функциональности, но может повлиять на активность пользователей.
Абстрактные факторы обычно подразумевают форс-мажорные обстоятельства, которые нельзя предвидеть. Дисквалификация лучшего игрока во время матча, резкое ухудшение погодных условий, неожиданный поворот хода игры — эти факторы специалисты не считают существенными и практически не учитывают их вероятность при составлении прогнозов на спорт.
Основные данные, которые используют эксперты, занимающиеся составлением спортивных прогнозов — это текущая статистика по командам-участникам, включая сведения турнирных таблиц, о ней обычно информирует специализированный портал. С учетом этой информации и вероятности влияния прямых факторов на результаты спортивного мероприятия специалисты формируют уникальный алгоритм, по которому рассчитывается наиболее точный прогноз исхода спортивного события.