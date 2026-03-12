Рязанский жилой квартал стал победителем премии «ТОП ЖК — 2026»

Жилой квартал «Окские просторы» от застройщика Стройпромсервис стал победителем самой масштабной в России премии ТОП ЖК — 2026 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка, доступное жильё». Проект набрал 15,1 баллов и занял 3 место.

Премия «ТОП ЖК» считается одной из наиболее авторитетных наград в сфере жилищного строительства и ежегодно объединяет ведущих застройщиков страны. В 2026 году в конкурсе приняли участие более 1,5 тысяч номинантом от 700 компаний со всей России.

Для определения победителей конкурса производится оценка новостроек по 133 параметрам, объединенным в 17 групп. Большинство из них заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ. РФ.

«Окские просторы» строятся в районе гипермаркета Глобус. Это 11 домов высотой до 7 этажей, расположенных в гармонии с природным ландшафтом. Застройщик создаёт здесь пространство, где реализована концепция эко-парка: с продуманными прогулочными зонами, современным озеленением и комфортной средой для отдыха и жизни.

Сейчас строительство проекта завершается, осталось буквально несколько квартир, доступных для покупки, на них застройщик предоставляет специальную скидку 10%. Так уютную студию с балконом и гардеробной можно приобрести по сниженной цене 2,2 млн.

Узнать больше о проекте можно на сайте или по телефону +74912247000.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале .