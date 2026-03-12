Рязань
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
15 минут назад
63
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
3 часа назад
196
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Вчера 13:30
367
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Вчера 11:00
292
Рязанский жилой квартал стал победителем премии «ТОП ЖК — 2026»

Жилой квартал «Окские просторы» от застройщика Стройпромсервис стал победителем самой масштабной в России премии ТОП ЖК — 2026 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка, доступное жильё». Проект набрал 15,1 баллов и занял 3 место.

Премия «ТОП ЖК» считается одной из наиболее авторитетных наград в сфере жилищного строительства и ежегодно объединяет ведущих застройщиков страны. В 2026 году в конкурсе приняли участие более 1,5 тысяч номинантом от 700 компаний со всей России.

Для определения победителей конкурса производится оценка новостроек по 133 параметрам, объединенным в 17 групп. Большинство из них заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ. РФ.

«Окские просторы» строятся в районе гипермаркета Глобус. Это 11 домов высотой до 7 этажей, расположенных в гармонии с природным ландшафтом. Застройщик создаёт здесь пространство, где реализована концепция эко-парка: с продуманными прогулочными зонами, современным озеленением и комфортной средой для отдыха и жизни.

Сейчас строительство проекта завершается, осталось буквально несколько квартир, доступных для покупки, на них застройщик предоставляет специальную скидку 10%. Так уютную студию с балконом и гардеробной можно приобрести по сниженной цене 2,2 млн.

Узнать больше о проекте можно на сайте или по телефону +74912247000.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.