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Рязанские энергетики напомнили о важности соблюдения правил электробезопасности в новогодние праздники

Новогодняя атрибутика может стать причиной электротравматизма. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье — «Рязаньэнерго» напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности при ее использовании.

  1. При запуске фейерверков и хлопушек посмотрите на радиус безопасной зоны, который указан на упаковке. В нем не должно быть людей, зданий, линий электропередачи и трансформаторных подстанций.
  2. Если произошло повреждение линии электропередачи из-за неправильно запущенной пиротехники не скрывайтесь с места происшествия. Ведь оборванный провод или свисающая с линии электропередачи мишура могут стать причиной электротравматизма (напоминаем, что безопасным считается расстояние не менее 8 метров от оборванного провода).
  3. Не стоит прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации, в том числе и на улице, так как изоляция проводов со временем утрачивает первоначальные свойства и можно получить удар током. Не используйте на улице гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений.
  4. Используйте электрические гирлянды только заводского изготовления, на упаковке которых есть знак сертификации пожарной безопасности. При обнаружении неисправностей в работе обесточьте гирлянду. И обязательно выключайте гирлянды, если ложитесь спать или уходите из дома.

Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  1. На официальном сайте компании по ссылке.
  2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:
  • Для устройств на платформе Android.
  • Для устройств на платформе iOS.

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).

Будьте внимательны и берегите себя!