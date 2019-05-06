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15:49, 6 мая 2019 3 388

Рязанцам рассказали, в каких продуктах есть сложные углеводы

Рязанцам рассказали, в каких продуктах есть сложные углеводы

Сложные углеводы необходимы для поддержания работоспособности организма. Рязанцам рассказали, в каких продуктах они есть.

Отмечается, углеводы необходимы любому организму — положительно влияют на иммунитет и улучшают работу головного мозга. Они бывают простыми и сложными.

Первые подходят для быстрого насыщения и увеличивают содержание сахара в организме. А сложные углеводы перерабатываются гораздо дольше и снабжают организм энергией на долгое время.

О разновидностях сложных углеводов

Крахмал. Вырабатывается всеми растениями. В организме превращается в глюкозу и снабжает вас энергией. Содержится в картофеле, ржаном хлебе, овсянке и гречке.

Клетчатка. Представляет собой пищевые волокна, которые улучшают микрофлору кишечника. Много клетчатки содержится в бобовых, капусте и грибах.

Гликоген. Имеется в арбузах и сухофруктах.

Пектин. Данные пищевые волокна понижают уровень сахара в крови. Их много в морских водорослях, разных ягодах, персиках, яблоках, грушах.

Много сложных углеводов в различных кашах, а точнее, то во всех, кроме манной. Больше всего таких веществ содержится в гречке. Огромное количество их в зелени — шпинате, латуке, разновидностях салата. Еще эксперты отмечают фруктовые соки — они тоже могут снабдить внушительным запасом сложных углеводов.

Продукты со сложными углеводами, которые не повредят фигуре

Важно не только увеличивать количество сложных углеводов в организме, но и есть продукты, которые будут полезны для вашей фигуры.

В их перечне отмечают хлопья — они способны обеспечить вас бодростью и энергией надолго. Можно вместе с ними потреблять ягоды или фрукты, которые также содержат полезные вещества.

Различные овощи также богаты углеводами. Лидерами в их перечне являются цуккини и сельдерей. Содержат много полезных веществ и витаминов, понижают уровень холестерина. Сельдерей также благоприятно влияет на пищеварительные процессы.

Отмечаются орехи и семечки. Их лучше употреблять в промежутках между приемами пищи. Высокое содержание клетчатки в орехах поможет с выводом токсинов и шлаков из организма. Желательно внести в рацион фрукты и ягоды с низким содержанием сахара. Яблоки, грейпфруты и клюква — важные части рациона того человека, который следит за состоянием фигуры.

Углеводы в пище при корректном применении смогут обеспечить энергией надолго, помогут сохранить красивую фигуру и благотворно повлияют на иммунитет.

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