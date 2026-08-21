Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А. hr

Аналитический центр «БизнесДром» в очередной раз подтвердил рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб на наивысшем уровне А.hr.

Аналитический центр «БизнесДром» в очередной раз подтвердил рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб на наивысшем уровне А.hr.

Как отмечают эксперты аналитического центра, Банк Уралсиб на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие работников и способствует повышению комфорта на рабочем месте, а также реализует целый ряд программ, обеспечивающих возможности карьерного роста и развития персонала. У сотрудников есть возможность за счет работодателя повысить свою квалификацию, пройти обучение, мастер-классы и тренинги по развитию деловых навыков и компетенций. В качестве позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга отмечена очень высокая доля сотрудников банка, прошедших обучение за последние 12 месяцев — более 85%, а также формирование индивидуального годового плана развития для каждого сотрудника в рамках занимаемой должности.

В банке действует прозрачная и структурная система карьерного роста, есть практика премирования сотрудников — в зависимости от исполнения КПЭ на уровне банка, вида бизнеса, а также личной результативности. Для новых сотрудников предусмотрен адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб», а для тех, кто только выбирает профессию, банк реализует программу практик и стажировок на платформе «Уралсиб. Ускорение» для студентов более 160 ведущих вузов страны. Корпоративный социальный пакет Банка Уралсиб включает в себя ДМС и бонусы, например, компенсацию расходов на занятия спортом, связь, транспорт.

Особое внимание банк уделяет кросс-функциональному взаимодействию и комплексному развитию внутренних коммуникаций. Ежеквартально проходят общие собрания с презентациями бизнес-результатов. Для сотрудников и их детей Уралсиб регулярно проводит корпоративные и спортивные мероприятия, различные тематические офлайн и онлайн активности.

Рейтинг привлекательности работодателя" - оценка, показывающая насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития и роста сотрудников, финансовой устойчивости, рисков работодателя.

Актуальные уровни рейтинга привлекательности работодателя размещаются на официальном сайте Аналитического агентства «БизнесДром» http://bizdrom.com/ .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.