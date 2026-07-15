Растить детей в окружении природы: в Рязани стартовали продажи нового приватного ЖК

Квартиры доступны от 2,9 млн руб.

Застройщик Стройпромсервис открыл продажи нового жилого квартала «Начало» — для тех, кто мечтает жить в окружении природы, сохраняя привычный ритм города.

«Это приватный квартал комфорт-класса, где всего три восьмиэтажных дома создают уютную атмосферу и ощущение спокойствия. Здесь нет бесконечных высоток и городского шума. Есть свежий воздух, зелень за окном, пение птиц по утрам и тёплые закаты, которыми хочется любоваться каждый вечер», — делится представитель застройщика.

При этом природа в проекте гармонично сочетается с городским комфортом. До центра Рязани — всего 20 минут, рядом расположены остановки общественного транспорта, а для автомобилей предусмотрены просторные парковочные зоны.

На первых этажах домов расположены колясочные, а индивидуальное отопление позволит в любое время года поддерживать именно ту температуру, которая комфортна семье. Благодаря горизонтальной разводке труб интерьер остается эстетичным, без лишних коммуникаций.

Среди планировок — большой выбор семейных и 1-комнатных квартир с продуманной логикой пространства. Так, в 1-комнатной планировке 36,54 м² при входе расположена выделенная гардеробная зона, которая не пересекается с остальными маршрутами. Вход в санузел расположен ближе к центру квартиры, чтобы туда было удобно попасть из любой комнаты, а кухня-гостиная с окнами на 2 стороны становится центром притяжения — здесь приятно проводить вечера с любимыми, встречаться с друзьями или просто готовить обед.

Родителям большого семейства важно иметь свое приватное пространство, где можно побыть только вдвоём. Идеальным выбором станет квартира с мастер-спальней, в которой есть собственный санузел, обеспечивающий дополнительный комфорт маме и папе. А сохранить пространство легким и свободным поможет гардеробная.

Квартиры в ЖК Начало доступны для покупки любым способом, в том числе в ипотеку от 3,5%. Стоимость на старте — от 2,9 млн.

Узнайте больше на сайте застройщика .

Звоните: +74912247000.

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