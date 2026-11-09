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Приложение Билайна заговорило на 11 языках
Клиенты Билайна могут выбрать язык мобильного приложения оператора (12+), на котором им привычнее управлять связью. Теперь интерфейс доступен на 11 языках: русском, английском, китайском, узбекском, таджикском, киргизском, армянском, туркменском, казахском, азербайджанском и белорусском. При добавлении новых языков Билайн учитывал потребности своих клиентов.

Клиенты Билайна могут выбрать язык мобильного приложения оператора (12+), на котором им привычнее управлять связью. Теперь интерфейс доступен на 11 языках: русском, английском, китайском, узбекском, таджикском, киргизском, армянском, туркменском, казахском, азербайджанском и белорусском. При добавлении новых языков Билайн учитывал потребности своих клиентов.

В приложении можно проверить баланс и расходы, узнать условия тарифа, оплатить связь и подключить услуги. Интерфейс на привычном языке помогает быстрее найти нужную информацию, разобраться в условиях и самостоятельно решить повседневные вопросы.

«Для Билайна важно говорить с клиентами на одном языке — теперь и в буквальном смысле. Это один из наших приоритетов и часть стратегического подхода. В приложении люди проверяют расходы, выбирают услуги и принимают решения, как управлять своей связью. Мы хотим, чтобы каждый мог делать это уверенно и понимал, что именно он подключает или оплачивает — это часть цифровой безопасности пользователей. Мы продолжим совершенствовать языковые версии с учётом обратной связи клиентов и с заботой о них», — сообщила Карина Мальянц, руководитель направления по развитию продуктов для нерезидентов в Билайне.

Для того чтобы выбрать язык, нужно обновить приложение Билайна до последней версии. На Android язык можно выбрать до авторизации или после входа в приложение — в разделе «Профиль» → «Настройки приложения» → «Язык приложения». После выбора приложение автоматически перезапустится.

На iPhone пункт «Язык приложения» находится в разделе «Профиль». При нажатии приложение предложит перейти в настройки смартфона, где можно выбрать нужный язык.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636.