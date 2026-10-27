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«Прибыль» Уралсиба — в числе лидеров рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла первое место в рейтинге лучших дебетовых карт с повышенным кешбэком, согласно исследованию Банки.ру — продукт вошел в число участников рейтинга с максимальным количеством баллов за возможности, которые предлагает карта.

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла первое место в рейтинге лучших дебетовых карт с повышенным кешбэком, согласно исследованию Банки.ру — продукт вошел в число участников рейтинга с максимальным количеством баллов за возможности, которые предлагает карта.

В исследовании участвовали флагманские карты «Мир» российских розничных банков из Топ-50 по активам — универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, которые доступны для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д.), с условиями на 21.10.2026 года.

Карты ранжировались по сумме баллов в итоговой рейтинговой таблице, в которой учитывались оценки по таким ключевым показателям, как: возможность и условия бесплатного обслуживания карты, доступность моментального выпуска и наличие цифрового формата, возможность оформления на Банки.ру, а также получения кешбэка в категориях «Детские товары», «Одежда и обувь», «Маркетплейсы», «Электроника», «Дом и ремонт».

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки до 30% * и процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.