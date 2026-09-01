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Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие по МСФО составила 6,5 млрд рублей
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 1 полугодие 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 6,5 млрд рублей.

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 1 полугодие 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 6,5 млрд рублей. Активы банка за указанный период составили 789,9 млрд рублей, собственные средства (капитал) — 114,7 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2026 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности Уралсиба нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов — банку присвоены рейтинги высокого уровня от ключевых российских рейтинговых агентств: АКРА — А (RU) со стабильным прогнозом, НКР — A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» — ruА со стабильным прогнозом.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.