Прибыль Банка Уралсиб за 1 квартал составила 5,8 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 5,8 млрд рублей. Активы банка за указанный период составили 781,8 млрд рублей, собственные средства (капитал) — 111,5 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2026 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, за последний год рейтинги Уралсиба повысили все ключевые российские рейтинговые агентства: АКРА — до уровня, А (RU) со стабильным прогнозом, НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» — до уровня ruА со стабильным прогнозом.

Справка:

