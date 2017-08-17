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10:46, 17 августа 2017 156

Преимущества электронных платежных систем Neteller и Advanced Cash

Преимущества электронных платежных систем Neteller и Advanced Cash

С появлением виртуальных средств жизнь человека двадцать первого века стала значительно проще. Теперь проведение практически любых транзакций оказывается простой и быстрой процедурой, достаточно иметь доступ к интернету. Теперь нет необходимости стоять в длинных очередях в магазинах или на вокзалах: можно выполнить покупку, не покидая стен квартиры или офиса.

Виртуальные средства хранят и накапливают в кошельках различных электронных платежных систем. Там они находятся в полной безопасности, можно не беспокоиться о том, что мошенники взломают ваши счета. К таким качественным сайтам относятся Нетеллер и Адвансед кэш.

Они предоставляют своим пользователям огромное число возможностей и имеют достаточно преимуществ перед другими ЭПС.

Пользователей часто интересует вопрос обмена средств между данными системами. Существует ряд способов, но самым быстрым и выгодным оказывается использование специальных сервисов.

О системах Neteller и Advanced Cash

Электронная платежная система Neteller пользуется большой популярностью во всем мире. Она была основана еще в 1999 году. Работать с ЭПС одно удовольствие, поскольку интерфейс сделан качественно и просто. Пользователь с любым уровнем знаний и навыков сможет зарегистрироваться и создать личный счет «Нетеллер» в долларах. В настоящий момент данная ЭПС активно поддерживает двадцать шесть валют. Оплачивать комиссию за транзакции, осуществляемые внутри системы, может как получатель, так и отправитель. Электронная платежная система активно обслуживает более двухсот стран мира. Официальный сайт разработан на тринадцати языках, так что есть возможность выбрать наиболее подходящий.

Регистрация на электронном платежном сайте Advanced Cash занимает минимум времени, проходит просто и быстро. Непосредственно после регистрации можно создать свой кошелек «Адвансед кэш доллары» и осуществлять любые операции над своими денежными средствами. В случае, если вам понадобится переводить крупные суммы, необходимо провести верификацию, занимающую минимум времени. Одними из основных преимуществ ЭПС являются отсутствие комиссий на внутренние переводы средств и безопасность использования на самом высоком уровне. После успешной регистрации есть возможность открыть сразу четыре кошелька.

Многих сегодня интересует возможность перевода средств между этими системами без лишних финансовых затрат. С сайтом обмен Neteller на Advanced Cash произойдет быстро и без трудностей.

Обменники и мониторинговые порталы

Сегодня существует множество обменных ресурсов, работающих в режиме «онлайн». Их работа мало чем отличается от привычных нам реальных обменных пунктов. Отличие состоит в том, что обмен с онлайн-ресурсами происходит практически мгновенно, для этого нет необходимости выходить из квартиры. Требуется только ввести данные во все предлагаемые поля и перепроверить предоставленную информацию перед подтверждением транзакции.

Выбор обменника — дело непростое, для этого необходимо провести долгие часы поиска выгодного ресурса. Чтобы не тратить свое драгоценное время, можно воспользоваться специальными мониторинговыми порталами. Такие сайты поиск надежных обменников осуществляют самостоятельно. После отбора действующих и безопасных ресурсов такие порталы выстраивают их в виде рейтингового списка, в начале которого оказываются самые выгодные варианты. На таких сайтах, например, BestChange, зарубежные обменники также предлагаются к рассмотрению. При выборе оптимального варианта рекомендуется обратить внимание на резервный запас, режим работы, наличие дополнительных условий. Также можно прочитать отзывы, оставленные другими пользователями в специально отведенной для этого колонке. Так можно понять, подходит вам тот или иной ресурс. На сайт выбранного обменника следует переходить непосредственно с мониторингового портала и для того, чтобы получить дополнительную скидку.

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