Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
560
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 436
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
793
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 333
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Последний шанс взять рассрочку на новостройку: сроки урежут до 6 месяцев — дальше только кредит

Уже с 1 апреля рассрочку на покупку можно будет оформить максимум на полгода. Новые правила распространяются не только на покупку техники, мебели или автомобилей, но и на приобретение нового жилья. Что изменится для рязанцев с вступлением в силу закона и как успеть выгодно воспользоваться «длинной» рассрочкой сейчас.

Сокращение сроков = удорожание платежей

Закон об изменении периода рассрочки был принят еще летом 2025 года, но вступает в силу с 1 апреля 2026-го. Инициатива обсуждалась давно и в первую очередь затронет интересы тех, кто планирует покупку жилья с «отложенными» платежами. Сейчас застройщики нередко предлагают гибкие условия рассрочки до 4 лет, что позволяет обходиться без ипотеки, но несет риски для обеих сторон. Часто покупатель недооценивает долговую нагрузку или рассчитывает оформить рассрочку сейчас, а позже перейти на ипотеку — и, не получив банковского одобрения, оказывается без возможности продолжать оплату. Чтобы снизить такие риски, принято решение сократить предельные сроки рассрочки — убрать соблазн для тех, у кого сомнительные перспективы на ее погашение.

По новым правилам максимальный срок на покупку в рассрочку составит — 6 месяцев.

По оценкам экспертов, новый порядок приведет к росту платежей, повысит стоимость входа и как следствие сократит долю покупателей, способных воспользоваться данной механикой, примерно до 10%.

Успеть зафиксировать «длинный» срок

Тем, кто планирует покупку жилья с использованием рассрочки остается искать выгодные механики в Рязани сейчас, когда до поправок осталось чуть меньше месяца. Одним из таких предложений стала рассрочка без переплат от Стройпромсервис.

Так, ее можно оформить на 1-комнатную квартиру 36,98 м² с раздельным санузлом в ЖК Новые горизонты.

Программа работает и для семейных квартир. Например, идеальным решением для родителей с 1 или 2 детьми будет планировка с мастер-спальней.

Все ключевые условия — сумма, график и даты платежей — фиксируются в договоре, без скрытых комиссий и последующих корректировок. Это позволяет выбрать сценарий оплаты, максимально подходящий вашей ситуации.

Кроме того, с 7 по 9 марта в жилых кварталах застройщика действует выгодное предложение — при бронировании квартиры в эти даты покупатель получает кладовку в подарок.

Узнать подробности и зафиксировать «длинные» сроки рассрочки до 1 апреля 2026 года можно на сайте компании или по телефону: +74912247000

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.