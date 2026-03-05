Последний шанс взять рассрочку на новостройку: сроки урежут до 6 месяцев — дальше только кредит

Уже с 1 апреля рассрочку на покупку можно будет оформить максимум на полгода. Новые правила распространяются не только на покупку техники, мебели или автомобилей, но и на приобретение нового жилья. Что изменится для рязанцев с вступлением в силу закона и как успеть выгодно воспользоваться «длинной» рассрочкой сейчас.

Сокращение сроков = удорожание платежей

Закон об изменении периода рассрочки был принят еще летом 2025 года, но вступает в силу с 1 апреля 2026-го. Инициатива обсуждалась давно и в первую очередь затронет интересы тех, кто планирует покупку жилья с «отложенными» платежами. Сейчас застройщики нередко предлагают гибкие условия рассрочки до 4 лет, что позволяет обходиться без ипотеки, но несет риски для обеих сторон. Часто покупатель недооценивает долговую нагрузку или рассчитывает оформить рассрочку сейчас, а позже перейти на ипотеку — и, не получив банковского одобрения, оказывается без возможности продолжать оплату. Чтобы снизить такие риски, принято решение сократить предельные сроки рассрочки — убрать соблазн для тех, у кого сомнительные перспективы на ее погашение.

По новым правилам максимальный срок на покупку в рассрочку составит — 6 месяцев.

По оценкам экспертов, новый порядок приведет к росту платежей, повысит стоимость входа и как следствие сократит долю покупателей, способных воспользоваться данной механикой, примерно до 10%.

Успеть зафиксировать «длинный» срок

Тем, кто планирует покупку жилья с использованием рассрочки остается искать выгодные механики в Рязани сейчас, когда до поправок осталось чуть меньше месяца. Одним из таких предложений стала рассрочка без переплат от Стройпромсервис.

Так, ее можно оформить на 1-комнатную квартиру 36,98 м² с раздельным санузлом в ЖК Новые горизонты.

Программа работает и для семейных квартир. Например, идеальным решением для родителей с 1 или 2 детьми будет планировка с мастер-спальней.

Все ключевые условия — сумма, график и даты платежей — фиксируются в договоре, без скрытых комиссий и последующих корректировок. Это позволяет выбрать сценарий оплаты, максимально подходящий вашей ситуации.

Кроме того, с 7 по 9 марта в жилых кварталах застройщика действует выгодное предложение — при бронировании квартиры в эти даты покупатель получает кладовку в подарок.

