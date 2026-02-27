Новоселье в день сделки: рязанский застройщик продает готовое жилье сразу с ремонтом и мебелью

Найден идеальный вариант для тех, что хочет жить в новостройке и при этом не ждать несколько лет, когда дом достроят. Компания Стройпромсервис вывела на рынок «специальные лоты» — квартиры в уже готовом и заселенном доме с чистовой отделкой и даже мебелью. Вот, какие плюсы отмечает сам застройщик:

без ожиданий: заехать можно хоть в день сделки;

дом давно заселен, многие жильцы закончили ремонты, а значит в квартире будет тихо;

не нужно тратится на обустройство, вся мебель уже есть;

удобно, если жилье покупается для сдачи в аренду — можно сразу заселитьквартиросъемщиков.

Квартиры действительно полностью готовы к новоселью, вот так выглядит одна ихних.

Формат квартир — евро-2. Это изолированная спальня и большая кухня-гостиная — идеальный вариант для пары или семьи с ребенком.

Стоимость от 6 млн.

Жилье расположено на 1 и 3 этажах ЖК Шереметьевский квартал. Вместе с квартирой покупатели получат богатую инфраструктуру, школу и садик в 5 минутах ходьбы, а также гипермаркет Глобус рядом и множество остановок общественного транспорта.

