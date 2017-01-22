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14:39, 22 января 2017 54

«Найдете дешевле — вернем разницу». Компания «Брикус» запустила акцию «Гарантия лучших цен»

«Найдете дешевле — вернем разницу». Компания «Брикус» запустила акцию «Гарантия лучших цен»

В компании «Брикус» стартовала новая акция «Гарантия лучших цен». Об этом сообщили в пресс-релизе организации.

В «Брикус» рассказали, что если за 14 дней до момента поставки продукции компании покупатель найдет фирму, предлагающую стройматериалы по ценам, более выгодным, чем в «Брикус», то компания обещает оплатить разницу.

«Все, что для этого будет нужно — это предъявить нам счет или чек на аналогичную продукцию в другой организации*", — отметили в «Брикус».

Более подробную информацию можно узнать на сайте компании.

*По условиям акции «Гарантия лучших цен», такая организация должна быть действующей и иметь действующий официальный сайт. Также она должна вести деятельность в той же сфере, что и компания Брикус, либо быть официальным дилером завода, изготовившего продукцию, которая указывается в счете или договоре. Документы (договор, счет), которые будут предоставляться, должны быть заверены синей печатью.

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