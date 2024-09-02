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Квартиры военнослужащим: в Рязанской области доступна военная льготная ипотека и скидки на новостройки для участников СВО

Военнослужащие Рязани и Рязанской области получили возможность приобрести квартиру в новостройке на выгодных условиях программы военной ипотеки под 6% в жилых комплексах компании «Стройпромсервис».

Вместе с квартирой покупатель получает полное сопровождение специалиста: от помощи в одобрении ипотеки до вручения ключей. Для заключения договора понадобится всего 4 документа:

  • сертификат (НИС) в бумажном или электронном виде;
  • оригинал и копия паспорта;
  • СНИЛС;
  • свидетельство о рождении ребенка при необходимости.

При заключении договора через банк ПСБ первый взнос можно оплатить материнским капиталом

Застройщик также дает дополнительную скидку в размере 50 000 рублей участникам СВО и их семьям. А также кладовую в подарок.

За подробностями обращайтесь в офис продаж по телефону +7 (4912) 247-000 или оставляйте заявку на сайте застройщика.

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани в телеграм-канале: https://t.me/sps_62

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.