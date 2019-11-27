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10:15, 27 ноября 2019 98

«КАСКАД Недвижимость» — современные комфортные дуплексы в Подмосковье

«КАСКАД Недвижимость» — современные комфортные дуплексы в Подмосковье

В последние годы все большим интересом у покупателей пользуется загородное жилье. Люди больше не стремятся приобрести недвижимость непременно в центре большого города. В частности, Подмосковье обладает прекрасно развитой инфраструктурой и хорошей экологией — поэтому многие переезжают в него не только из регионов, но и из Москвы.

Компания «КАСКАД Недвижимость» предлагает дуплексы в Подмосковье — комфортное, но недорогое современное жилье. У такого варианта есть множество преимуществ по сравнению с обычными квартирами и коттеджами.

Дуплексы от «КАСКАД Недвижимость» — удобное и доступное жилье

Дуплекс — достаточно новый вид недвижимости на российском рынке. Этим словом называют небольшие, обычно двухэтажные дома, рассчитанные на проживание двух семей. Дом условно делится на две части по вертикали — каждая семья имеет свой отдельный вход, маленький участок земли и стоянку для авто. Общими в дуплексе остаются только крыша и одна стена.

Среди преимуществ дуплекса можно назвать:

  • комфорт проживания — дома возводятся по европейским технологиям, обладают удобными планировками, высокими потолками и широкими окнами, внутреннее пространство используется эргономично;
  • приватность — хотя в непосредственной близости проживают соседи, их намного меньше, чем в многоквартирном доме, и личное пространство в полной мере сохраняется;
  • доступная стоимость — дуплекс по комфорту не уступает частному коттеджу, а стоит дешевле и подходит для семей из среднего класса;
  • готовая внутренняя инфраструктура — при покупке дуплекса не нужно думать о проведении коммуникаций, поскольку жилье полностью оборудовано для удобного проживания.

Проживать в дуплексе можно в любое время года — дома оснащены индивидуальным отоплением и рассчитаны на условия российской зимы. Дуплексы подключены к центральному водоснабжению и газовому снабжению, Интернету и цифровому телевидению.

Компания «КАСКАД Недвижимость» возводит дуплексы в экологически чистых районах Подмосковья. Владельцы жилья не только пользуются всеми благами цивилизации, но и проживают при этом в непосредственной близости от зеленых зон и водоемов, в районах с чистым воздухом. Социальная и дорожная инфраструктура вблизи от объектов компании хорошо развита — доступны магазины и развлекательные комплексы, школы и поликлиники, банки и детские сады. Дорога до Москвы занимает минимум времени.

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