Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 дебетовых карт с кешбэком

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 апрельского рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком на все покупки, по версии портала Выберу. ру . Аналитики изучили предложения российских банков из Топ-100 по размерам активов ( на 01.03.2026 г. ) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

Основные факторы, на которые обращали внимание эксперты при составлении рейтинга, — стоимость выпуска и обслуживания карты, лимит ежемесячного кешбэка, размер бонусов в категории «На всё» и в специальных категориях. Кроме того, аналитики учитывали правила обмена бонусных баллов на рубли (если такая возможность предусмотрена), ставку на остаток средств по счёту, дополнительные возможности для держателей карт, включая возможность онлайн-оформления, доставку курьером, скидки и другие критерии.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры — кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 12% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), бесплатное обслуживание, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 мая 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1156 банкоматов.