Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших зарплатных карт

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 (6-е место) февральского рейтинга лучших дебетовых карт для начисления зарплаты, по версии портала Банкирос. ру. Основным фактором, на который обращали внимание эксперты при составлении рейтинга — максимальная доступность продукта для жителей страны и бонусы, которые может принести карта.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры, как стоимость смс-оповещений, возможность и условия начисления кешбэка и процентов на остаток по счету, процесс оформления и получения карты, включая время ее изготовления, наличие платных подписок, а также другие критерии.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры — кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 февраля 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1406 банкоматов.