Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 дебетовых карт с кешбэком на маркетплейсы

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 февральского рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком за покупки на маркетплейсах по версии портала Выберу. ру. Аналитики изучили предложения российских банков и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

Основные факторы, на которые обращали внимание эксперты при составлении рейтинга, — стоимость выпуска и обслуживания карты, лимит ежемесячного кешбэка и его размер в категории «Маркетплейсы», а также величина кешбэка на все покупки и в специальных категориях. Кроме того, аналитики учитывали правила обмена бонусных баллов на рубли (если такая возможность предусмотрена), условия начисления процентов на остаток по счету, дополнительные возможности для держателей карт, включая возможность онлайн-оформления и доставку курьером, скидки и другие критерии.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры — кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

*Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.