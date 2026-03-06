Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-3°
Сбт, 07
Вск, 08
ЦБ USD 78.19 0.39 06/03
ЦБ EUR 90.79 0.04 06/03
Нал. USD 79.85 / 78.85 06/03 14:05
Нал. EUR 92.35 / 92.47 06/03 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
Вчера 13:49
645
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
642
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 645
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
820
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 дебетовых карт с кешбэком на маркетплейсы
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 февральского рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком за покупки на маркетплейсах по версии портала Выберу. ру. Аналитики изучили предложения российских банков и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 февральского рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком за покупки на маркетплейсах по версии портала Выберу. ру. Аналитики изучили предложения российских банков и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Основные факторы, на которые обращали внимание эксперты при составлении рейтинга, — стоимость выпуска и обслуживания карты, лимит ежемесячного кешбэка и его размер в категории «Маркетплейсы», а также величина кешбэка на все покупки и в специальных категориях. Кроме того, аналитики учитывали правила обмена бонусных баллов на рубли (если такая возможность предусмотрена), условия начисления процентов на остаток по счету, дополнительные возможности для держателей карт, включая возможность онлайн-оформления и доставку курьером, скидки и другие критерии.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры — кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

*Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.