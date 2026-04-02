Карта «Прибыль» Уралсиба — в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года, по версии Банки. ру.

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года , по версии Банки. ру. Эксперты финансового маркетплейса проанализировали условия обслуживания карт, снятия наличных и программы лояльности, удобство онлайн-оформления и наличие доставки, технологичность и инновационность карты. Также экспертный совет оценивал популярность карточных продуктов на Банки. ру и отзывы пользователей.

27 марта в Москве были подведены итоги XIX ежегодной премии финансового маркетплейса Банки. ру. Эксперты определили лучшие финансовые и страховые компании, а также лучшие финансовые продукты 2025 года.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры — кешбэк за покупки до 30%*, доход на остаток средств на карте, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Подробнее о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 апреля 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1187 банкоматов.