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Карта «Прибыль» Банка Уралсиб — в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэком на школьные товары
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших дебетовых карт с повышенным кешбэком в категориях, актуальных в преддверии учебного года, согласно исследованию Банки.ру.

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших дебетовых карт с повышенным кешбэком в категориях, актуальных в преддверии учебного года, согласно исследованию Банки.ру. Продукт занял третье место рейтинга в числе других участников с максимальным количеством баллов за возможности, которые предлагает карта.

В исследовании участвовали карты «Мир» российских розничных банков из Топ-30 по активам и обслуживающих физлица (на 01.07.2026 г.) — универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, которые доступны для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д.), с условиями на 24.08.2026 года.

Карты в итоговой рейтинговой таблице ранжировались по сумме баллов, в которой учитывались оценки по нескольким ключевым показателям: возможность и условия бесплатного обслуживания и выпуска карты, доступность моментального выпуска и наличие цифрового формата, возможность оформления на Банки.ру, а также получения кешбэка хотя бы в одной из таких категорий, как «Детские товары», «Одежда и обувь», «Маркетплейсы», «Спорттовары», «Обучение и образование», «На все покупки».

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 12% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 сентября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1110 банкоматова.