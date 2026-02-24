Рязань
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-5 рейтинга выгодных кредитных карт для покупок

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-5 февральского рейтинга кредитных карт для совершения покупок — исследование подготовил портал Банкирос. ру. Эксперты рассмотрели продукты с длительным грейс-периодом и выбрали наиболее выгодные предложения российских банков.

При составлении рейтинга учитывался ряд ключевых параметров кредитной карты, в том числе процентные ставки и их диапазон, продолжительность грейс-периода и операции, на которые он распространяется, сумма минимального платежа и стоимость обслуживания карты. Также аналитики принимали во внимание срок рассмотрения заявки, наличие кешбэка, требования к возрасту и региону проживания заемщика, штраф за просрочку и другие критерии.

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Кроме того, по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 февраля 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1406 банкоматов.