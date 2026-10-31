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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-5 лучших кредитных карт
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 октябрьского рейтинга кредитных карт с наиболее выгодными условиями, который подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей на 01.09.2026 года и выбрали лучшие по совокупности параметров кредитные карты.

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 октябрьского рейтинга кредитных карт с наиболее выгодными условиями, который подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей на 01.09.2026 года и выбрали лучшие по совокупности параметров кредитные карты.

В исследовании эксперты проанализировали несколько ключевых критериев, включая длительность льготного периода и правила его действия, минимальную ставку кредитования вне льготного периода, процентные ставки и их диапазон, полную стоимость кредита (ПСК), а также лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период.

Кроме того, аналитики обращали внимание на стоимость выпуска и годового обслуживания карты, размер кешбэка в процентах, лимит бонусов в программе лояльности и ряд других параметров.

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней на покупки, бесплатным обслуживанием, а также снятием наличных и переводами с карты без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.