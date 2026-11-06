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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-3 рейтинга лучших кредиток для пенсионеров
Банк Уралсиб занял второе место в рейтинге лучших кредитных карт для пенсионеров, который подготовил в октябре портал Выберу.ру. Аналитики изучили текущие условия кредиток в линейках российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей на 01.09.2026 года и собрали наиболее выгодные предложения.

Банк Уралсиб занял второе место в рейтинге лучших кредитных карт для пенсионеров, который подготовил в октябре портал Выберу.ру. Аналитики изучили текущие условия кредиток в линейках российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей на 01.09.2026 года и собрали наиболее выгодные предложения.

В исследовании эксперты проанализировали несколько ключевых критериев: предельный возраст заемщика, длительность беспроцентного и льготного периода, включая правила его действия, минимальную ставку кредитования вне льготного периода, процентные ставки и их диапазон, полная стоимость кредита (ПСК), а также лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период. Кроме того, были учтены стоимость выпуска и годового обслуживания карты, размер кешбэка в процентах, лимит бонусов в программе лояльности и ряд других параметров.

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней на покупки, бесплатным обслуживанием, а также снятием наличных и переводами с карты без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 52 регионах и по состоянию на 1 ноября 2026 года насчитывает 190 точек продаж и 1089 банкоматов.