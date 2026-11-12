Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-3 рейтинга лучших кредитных карт

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших кредитных карт — исследование подготовил в ноябре финансовый маркетплейс Сравни.ру.

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших кредитных карт — исследование подготовил в ноябре финансовый маркетплейс Сравни.ру . Эксперты рассмотрели представленные на витрине Сравни предложения российских банков и выбрали лучшие продукты с бесплатным обслуживанием, кешбэком и продолжительным беспроцентным периодом.

Аналитики финансового маркетплейса составили рейтинг на основе размера кешбэка и длительности льготного периода по карте на 9 ноября 2026 года. В подборку вошли кредитки с бесплатным обслуживанием, в условиях которых указана полная стоимость кредита (ПСК).

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней на покупки, бесплатным обслуживанием, а также снятием наличных и переводами с карты без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» , в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 52 регионах и по состоянию на 1 ноября 2026 года насчитывает 190 точек продаж и 1089 банкоматов.