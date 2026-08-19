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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба — в Топ-4 кредитных карт для покупок к учебному году
Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку бесплатных кредитных карт для покупок к учебному году — с длинным льготным периодом и кешбэком. В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 11.08.2026 года.

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку бесплатных кредитных карт для покупок к учебному году — с длинным льготным периодом и кешбэком. В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 11.08.2026 года.

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 августа 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1140 банкоматов.