Карта «120 дней на максимум» Уралсиба — «Кредитная карта года»

27 марта в Москве были подведены итоги XIX премии финансового маркетплейса Банки. ру. Экспертный совет определил лучшие финансовые и страховые компании, а также лучшие финансовые продукты 2025 года.

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб стала «Кредитной картой года». Эксперты проанализировали параметры льготного периода кредитования, требования к заемщикам, стоимость выпуска и обслуживания карты, технологии, используемые при ее изготовлении, прозрачность условий программы лояльности, комфортность клиентского пути при оформлении карты. Для полной оценки обращали внимание на популярность продукта на Банки. ру и клиентский сервис — отзывы посетителей Банки. ру как о продукте, так и о качестве обслуживания.

Премия Банки. ру ежегодно отмечает лучших на отечественном финансовом рынке. За прошедшие годы более 350 наград получили банки, МФО, инвестиционные и страховые компании. По итогам 2025 года победители определялись в 24 номинациях по 3 направлениям: «Лучшие компании», «Лучшие финансовые и страховые продукты 2025 года», «Народный рейтинг 2025 года».

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба. Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 марта 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1409 банкоматов.