Как выгодно купить квартиру в Рязани и не ошибиться?

В административном центре Рязанской области наблюдается подорожание квартир на вторичном рынке недвижимости и постепенное снижение цен на жилье в новостройках. Судя по объявлениям на сайте Найдидом, средняя стоимость квадратного метра составляет 44 и 37 тысяч рублей соответственно.
Стоимость вторичного жилья в центре Рязанской области растет. А вот цены на недвижимость первичного рынка продолжают снижаться. Согласно объявлениям на портале недвижимости Naydidom.com, чтобы купить квартиру в Рязани на вторичке, за однокомнатную нужно подготовить в среднем 1.7 миллиона рублей. Для сравнения — стоимость такой квартиры в новостройке составляет 1.6 миллиона. рублей.
Вторичный рынок
Темпы роста цен на недвижимость не одинаковы и зависят от самых разных факторов. От типа дома:
- самые дешевые предложения — в «хрущевках». Их средняя стоимость составляет 38 тысяч рублей за метр квадратный;
- недвижимость в «сталинке» обойдется несколько дороже — в 39 тысяч;
- стоимость квадратного метра в доме улучшенной планировки — 43 тысяч рублей
- самое дорогое вторичное жилье расположено в домах повышенной комфортности. Чтобы стать обладателем такой квартиры, нужно подготовить в среднем 54 тысяч рублей за квадратный метр. Помимо типа дома большое влияние на стоимость вторичной недвижимости оказывает и район, в котором она расположена.
- самые высокие цены — на варианты в Малом центре. Их цена составляет в среднем 60 тысяч руб./кв. м.
- второй по дороговизне район — Большой центр. Желающим здесь поселиться следует рассчитывать примерно на 50 тысяч рублей.
- Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в таких районах как Московский, Кальное, Шлаковый, Канищево, Горроща и Песочня составляет 41 тысячу рублей.
- Самое дешевое жилье — в Приокском районе Рязани. Обойдется оно примерно в 36 тысяч руб/кв. м.
Первичный рынок
Потенциальных покупателей недвижимости часто волнует вопрос, как купить квартиру в новостройке и не ошибиться с выбором
Актуальность вопроса о выборе жилой недвижимости вполне закономерна, ведь новопостроенные дома имеют множество преимуществ по сравнению с предложениями на вторичке. Это и более продуманные планировки, и развитая инфраструктура, и облагороженная придомовая территория. Но больше всего инвесторов привлекает цена, которая существенно ниже по сравнению с ценами на вторичном рынке.
- самые доступные квартиры встречаются в жилых комплексах эконом-класса. Их стоимость — примерно 36 тысяч рублей за метр квадратный.
- жилье комфорт-класса обойдется потенциальным покупателям в среднем в 38 тысяч рублей /кв. м.
- чтобы стать обладателем квартиры в новостройке бизнес-класса, нужно заплатить около 50 тысяч рублей.
- причина снижения цен на первичном рынке жилья Рязани проста — большой объем предложений на фоне умеренного платежеспособного спроса.