Как сделать работу ЖКХ эффективнее?

На помощь коммунальным службам все активнее приходят высокие технологии. В частности, системы спутникового мониторинга коммунальной техники.

Проблемы коммунальных служб и их решение

Для такого сложного механизма, как ЖКХ, контроль передвижной техники всегда является актуальной задачей. Ведь любой незапрограммированный сбой в ее работе может привести к непредсказуемым последствиям, ощутимым тысячами обычных людей. Как правильно распределить нагрузку на транспорт, чтобы повысить эффективность его работы? Как снизить расходы на топливо и добиться повышения трудовой дисциплины персонала? Ответы на эти вопросы дают специалисты российской группы компаний «Скаут» , разработки которой базируются на применении спутниковых технологий.

Транспортная телематика для эффективного контроля над техникой

Для того, чтобы повысить качество работы спецтехники ЖКХ, стандартных систем спутникового контроля будет недостаточно. Данные о местонахождении машин, бесспорно, являются важной информацией для руководителей, стремящихся держать под контролем автопарк. Однако действительно видимых результатов поможет добиться только систематический анализ, производимый на основании сведений о загруженности и условиях эксплуатации техники, реальных расходах топлива и режимах работы механизмов. Кроме того, удаленный контроль над техникой позволит работникам служб ЖКХ оперативно реагировать на все происходящие инциденты, при необходимости переправляя машины в любую «горячую» точку.

Одним из решений, реализованных в системе «Скаут», является « Контроль уборки улиц » . В его состав входит телематическое оборудование и отчеты, реализованные в программном обеспечении. Как это выглядит на практике?

Установленные на машинах ГЛОНАСС/GPS-трекеры, датчики активной работы и датчики расхода топлива передают информацию на сервер и далее в программу «Скаут-Платформа». Отчеты, сформированные в ней на основании полученных данных, отражают все ключевые параметры работы коммунальной техники.

Групповой отчет «Моточасы и топливо» позволит отследить нормы топлива для различных режимов работы двигателей. Благодаря показателю «норма-факт», руководитель сможет ознакомиться с реальной статистикой по работе нескольких машин и вывести среднюю норму расхода топлива для каждой единицы.

Отчет «Заправки и сливы топлива» позволит выявить несанкционированные «сливы» и вычислить объем заправок по вызывающей подозрение машине.

Отчет «Моточасы и топливо», составляемый индивидуально для каждой машины, даст возможность проконтролировать работу персонала, выявить возможные простои техники и несанкционированные заправки и сливы, определить реально отработанное время по факту прогревания двигателя и отследить расход топлива.

В случае выхода техники за границы разрешенной геозоны, ответственное лицо получит на почту уведомление, в котором будет указано точное местонахождение машины с указанием ее положения на карте.

Еще одно решение «Скаут» — « Контроль мусоровозов » — успешно внедряют предприятия, занимающиеся вывозом мусора. Рассчитывая стоимость своих услуг, коммунальщики берут за основу километраж и объем вывозимого груза. Как и в решении «Контроль уборки улиц», телематическое оборудование поможет точно определять эти данные, а программное обеспечение — анализировать поступающую информацию и принимать необходимые меры.

Например, подробный «Отчет по датчикам» позволит следить за работой мусоровозов по четко запланированным маршрутам и отслеживать «левые» рейсы недобросовестных водителей. В отчете будет отражена информация о всех загрузках и разгрузках машин, произведенных в течение заданного периода, в том числе в разрешенных и запрещенных местах. Факты по работе транспорта в запрещенных геозонах фиксируются в нижней части таблице и выделяются красным цветом.

В течение ближайшего времени обязательное требование оснащать муосоровозы ГЛОНАСС-трекерами будет принято на государственном уровне. В связи с этим разработки «Скаут» для ЖКХ приобретают особую актуальность. Высокотехнологичный инструмент контроля над транспортом открывает перед работниками коммунальных служб широкие перспективы для повышения эффективности всех рабочих процессов. И предприятия, стремящиеся улучшить качественные показатели своей деятельности, уже активно используют спутниковые решения в своей работе.