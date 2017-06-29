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11:43, 29 июня 2017 3 158

Как сделать работу ЖКХ эффективнее?

Как сделать работу ЖКХ эффективнее?

На помощь коммунальным службам все активнее приходят высокие технологии. В частности, системы спутникового мониторинга коммунальной техники.

Проблемы коммунальных служб и их решение

Для такого сложного механизма, как ЖКХ, контроль передвижной техники всегда является актуальной задачей. Ведь любой незапрограммированный сбой в ее работе может привести к непредсказуемым последствиям, ощутимым тысячами обычных людей. Как правильно распределить нагрузку на транспорт, чтобы повысить эффективность его работы? Как снизить расходы на топливо и добиться повышения трудовой дисциплины персонала? Ответы на эти вопросы дают специалисты российской группы компаний «Скаут», разработки которой базируются на применении спутниковых технологий.

Транспортная телематика для эффективного контроля над техникой

Для того, чтобы повысить качество работы спецтехники ЖКХ, стандартных систем спутникового контроля будет недостаточно. Данные о местонахождении машин, бесспорно, являются важной информацией для руководителей, стремящихся держать под контролем автопарк. Однако действительно видимых результатов поможет добиться только систематический анализ, производимый на основании сведений о загруженности и условиях эксплуатации техники, реальных расходах топлива и режимах работы механизмов. Кроме того, удаленный контроль над техникой позволит работникам служб ЖКХ оперативно реагировать на все происходящие инциденты, при необходимости переправляя машины в любую «горячую» точку.

Одним из решений, реализованных в системе «Скаут», является «Контроль уборки улиц». В его состав входит телематическое оборудование и отчеты, реализованные в программном обеспечении. Как это выглядит на практике?

Установленные на машинах ГЛОНАСС/GPS-трекеры, датчики активной работы и датчики расхода топлива передают информацию на сервер и далее в программу «Скаут-Платформа». Отчеты, сформированные в ней на основании полученных данных, отражают все ключевые параметры работы коммунальной техники.

Групповой отчет «Моточасы и топливо» позволит отследить нормы топлива для различных режимов работы двигателей. Благодаря показателю «норма-факт», руководитель сможет ознакомиться с реальной статистикой по работе нескольких машин и вывести среднюю норму расхода топлива для каждой единицы.

Отчет «Заправки и сливы топлива» позволит выявить несанкционированные «сливы» и вычислить объем заправок по вызывающей подозрение машине.

Отчет «Моточасы и топливо», составляемый индивидуально для каждой машины, даст возможность проконтролировать работу персонала, выявить возможные простои техники и несанкционированные заправки и сливы, определить реально отработанное время по факту прогревания двигателя и отследить расход топлива.

В случае выхода техники за границы разрешенной геозоны, ответственное лицо получит на почту уведомление, в котором будет указано точное местонахождение машины с указанием ее положения на карте.

Еще одно решение «Скаут» — «Контроль мусоровозов» — успешно внедряют предприятия, занимающиеся вывозом мусора. Рассчитывая стоимость своих услуг, коммунальщики берут за основу километраж и объем вывозимого груза. Как и в решении «Контроль уборки улиц», телематическое оборудование поможет точно определять эти данные, а программное обеспечение — анализировать поступающую информацию и принимать необходимые меры.

Например, подробный «Отчет по датчикам» позволит следить за работой мусоровозов по четко запланированным маршрутам и отслеживать «левые» рейсы недобросовестных водителей. В отчете будет отражена информация о всех загрузках и разгрузках машин, произведенных в течение заданного периода, в том числе в разрешенных и запрещенных местах. Факты по работе транспорта в запрещенных геозонах фиксируются в нижней части таблице и выделяются красным цветом.

В течение ближайшего времени обязательное требование оснащать муосоровозы ГЛОНАСС-трекерами будет принято на государственном уровне. В связи с этим разработки «Скаут» для ЖКХ приобретают особую актуальность. Высокотехнологичный инструмент контроля над транспортом открывает перед работниками коммунальных служб широкие перспективы для повышения эффективности всех рабочих процессов. И предприятия, стремящиеся улучшить качественные показатели своей деятельности, уже активно используют спутниковые решения в своей работе.

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