Как правильно закрыть погашенный кредит

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Процедура закрытия кредитного договора после выполнения обязательств не менее важна, чем процесс получения займа и подписание договора.
В этом материале мы расскажем о тонкостях закрытия договора после выполнения обязательств перед банком.
Специалисты портала zaimi-bystro объяснили:
чем чревато неправильное закрытие кредита, какие риски подстерегают заемщиков, а также что делать, чтобы избежать лишних расходов и неприятностей.
Риски неправильного закрытия кредита
Если неправильно закрыть кредит, то можно столкнуться с такими неприятными сюрпризами:
Даже если заемщик в судебном порядке сможет доказать, что начисление задолженности является следствием ошибки банка, разбирательство отнимет силы и время. Поэтому лучше сразу правильно закрыть долг и убедиться, что кредит погашен полностью.
Как закрыть кредит полностью
Для того, чтобы корректно закрыть кредит, следуйте инструкции:
Закрытие банковских кредитов, вне зависимости от типа (потребительский кредит, ипотека, автокредит) и формы (наличные, карта, покупка товара), осуществляется по единому принципу.
После погашения всех задолженностей, согласно 1 части статьи 408 Гражданского Кодекса РФ, «Надлежащее исполнение прекращает обязательство». В соответствии с частью 2 этой статьи, после исполнения обязательств, кредитор обязан предоставить расписку об исполнении, по требованию должника.
Вид организации, предоставившей займ (банк или МФО), при этом не имеет значения.
© RZN.info
|
← предыдущая новость«Билайн» отменяет плату за входящие звонки в поездках по стране в сетях любых операторов