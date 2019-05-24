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13:15, 24 мая 2019 100

Как правильно закрыть погашенный кредит

Как правильно закрыть погашенный кредит

Процедура закрытия кредитного договора после выполнения обязательств не менее важна, чем процесс получения займа и подписание договора.

В этом материале мы расскажем о тонкостях закрытия договора после выполнения обязательств перед банком.

Специалисты портала zaimi-bystro объяснили:

чем чревато неправильное закрытие кредита, какие риски подстерегают заемщиков, а также что делать, чтобы избежать лишних расходов и неприятностей.

Риски неправильного закрытия кредита

Если неправильно закрыть кредит, то можно столкнуться с такими неприятными сюрпризами:

  • Проценты и пени. Неполная оплата кредита, несвоевременное осуществление или обработка последнего платежа, приводят к начислению процентов и штрафных санкций. Даже задолженность в один рубль или считанные копейки за несколько месяцев рискует перерасти в кругленькую сумму.
  • Плата за дополнительные услуги. Дополнительные услуги, оформленные при заключении кредитного договора, такие как страхование или СМС-информирование, иногда пролонгируются и после погашения кредита. Счета за них оплачиваются с кредитного счета, как следствие, накапливается задолженность.
  • Отрицательная кредитная история. Если кредит погашен, но не закрыт полностью, информация о его закрытии не отобразится в кредитной истории. Как итог, высока вероятность, что при попытке оформить новый займ сотрудник банка увидит незакрытый кредит и откажет в выдаче нового.

Даже если заемщик в судебном порядке сможет доказать, что начисление задолженности является следствием ошибки банка, разбирательство отнимет силы и время. Поэтому лучше сразу правильно закрыть долг и убедиться, что кредит погашен полностью.

Как закрыть кредит полностью

Для того, чтобы корректно закрыть кредит, следуйте инструкции:

  • Погасите все финансовые обязательства перед банком. Оплатите остаток долга по телу кредита, и начисленные проценты.
  • Обратитесь в банк для получения выписки о состоянии счета, используемого в процессе кредитования.
  • После получения выписки, напишите заявление о закрытии кредитного счета и отключении всех связанных услуг (страховка, информирование, и т. д.).
  • Запросите в банке справку о погашении кредита, подтверждающую, что обязательства сторон выполнены, долг погашен. Она должна подтверждать, что состоянием на дату обращения банк не имеет финансовых претензий к заемщику.

Закрытие банковских кредитов, вне зависимости от типа (потребительский кредит, ипотека, автокредит) и формы (наличные, карта, покупка товара), осуществляется по единому принципу.

После погашения всех задолженностей, согласно 1 части статьи 408 Гражданского Кодекса РФ, «Надлежащее исполнение прекращает обязательство». В соответствии с частью 2 этой статьи, после исполнения обязательств, кредитор обязан предоставить расписку об исполнении, по требованию должника.

Вид организации, предоставившей займ (банк или МФО), при этом не имеет значения.

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