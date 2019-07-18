Как получить ВНЖ в Греции: «Золотая виза» за инвестиции

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Государственная программа «Золотая виза» предоставляет возможность иностранцу оформить статус ВНЖ в Греции с помощью покупки недвижимого имущества на сумму от 250 тысяч евро. В заявления на вид на жительство можно внести своих родных и близких родственников. При этом с «Золотой визой» соискателю уже не требуется оформлять визовый документ вида Д.
Необходимо отметить, что с каждым годом в Греции прослеживается тенденция в подорожании недвижимого имущества, так что на 2019 года найти жилье с минимальной стоимостью в 250 тысяч евро достаточно сложно. Чаще всего цена будет стартовать уже с 300 тысяч евро.
Для того, чтобы продлевать вид на жительство в Греции, необходимо доказать, что в наличии у заявителя есть недвижимое имущество на территории страны. Подробнее об инвестиционной программе можно узнать на сайте migrgroup.com.
Какие плюсы получает инвестор от ВНЖ Греции?
Как получить статус «Золотая виза» в Греции?
Необходимо выбрать недвижимость со стартовой ценой не менее 250 тысяч евро. Кроме этого заявитель на статус ВНЖ должен доказать наличие дохода в месяц от 2 тысяч евро. Услуги оформления обойдутся соискателю в 6,2 тысячи евро.
Последовательность оплаты:
Дополнительные расходы:
Процедура:
Какие требования необходимо выполнить инвестору?
Информация предоставлена компанией Migration Group.
Контакты: +356 9976 7693, info@migrgroup.com
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