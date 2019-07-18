Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:14, 18 июля 2019 131

Как получить ВНЖ в Греции: «Золотая виза» за инвестиции

Как получить ВНЖ в Греции: «Золотая виза» за инвестиции

Государственная программа «Золотая виза» предоставляет возможность иностранцу оформить статус ВНЖ в Греции с помощью покупки недвижимого имущества на сумму от 250 тысяч евро. В заявления на вид на жительство можно внести своих родных и близких родственников. При этом с «Золотой визой» соискателю уже не требуется оформлять визовый документ вида Д.

Необходимо отметить, что с каждым годом в Греции прослеживается тенденция в подорожании недвижимого имущества, так что на 2019 года найти жилье с минимальной стоимостью в 250 тысяч евро достаточно сложно. Чаще всего цена будет стартовать уже с 300 тысяч евро.

Для того, чтобы продлевать вид на жительство в Греции, необходимо доказать, что в наличии у заявителя есть недвижимое имущество на территории страны. Подробнее об инвестиционной программе можно узнать на сайте migrgroup.com.

Какие плюсы получает инвестор от ВНЖ Греции?

  • ВНЖ — прямой путь к оформлению гражданства через 5-7 лет;
  • Греция позволяет иметь второе гражданства;
  • государство может стать для соискателя запасным убежищем в период непредвиденных конфликтов и других обстоятельств в родной стране;
  • обладатель статуса имеет возможность свободно путешествовать по территории стран Европейского союза и Шенгенской зоны;
  • не требуется проживать в государстве на постоянной основе;
  • высокий уровень безопасности в Греции;
  • теплый климат, морской воздух, отличный отдых;
  • сравнительно невысокие цены на услуги и продукты питания, высокий уровень материального благополучия, если сравнивать с другими европейскими странами.

Как получить статус «Золотая виза» в Греции?

Необходимо выбрать недвижимость со стартовой ценой не менее 250 тысяч евро. Кроме этого заявитель на статус ВНЖ должен доказать наличие дохода в месяц от 2 тысяч евро. Услуги оформления обойдутся соискателю в 6,2 тысячи евро.

Последовательность оплаты:

  • предварительная оплата в размере 1 тысячи евро;
  • внесение 50%, лично посетив страну для выбора недвижимого имущества;
  • оплата остальных 50% во время подачи заявления на вид на жительство.

Дополнительные расходы:

  • государственная пошлина — 2 тысячи евро за главного соискателя, 500 евро за каждого финансово зависимого родственника, старшего 18 лет, 16 евро за лицо, младше 18 лет;
  • страховой полис — 130-600 евро.

Процедура:

  • Этап №1. Подписание контракта о сотрудничестве с официальным представителем, подготовка и проверка кейса с необходимыми документами;
  • Этап №2. Отправка документов правительству Греции;
  • Этап №3. Поиск и подбор объекта по недвижимости;
  • Этап №4. Оплата всех инвестиционных вложений, получение «Золотой визы» в Греции.

Какие требования необходимо выполнить инвестору?

  • иметь в наличии страховой полис и медицинскую справку, которая подтверждает хорошее состояние здоровья;
  • отсутствие неоплаченных штрафов и кредитов;
  • отсутствие уголовных судимостей и других проблем с законом;
  • возраст заявителя — старше 18 лет.

Информация предоставлена компанией Migration Group.

Контакты: +356 9976 7693, info@migrgroup.com

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
10:14, 18 июля 2019
Как получить ВНЖ в Греции: «Золотая виза» за инвестиции
17:29, 17 июля 2019
«Россельхозбанк» отменил комиссии для экспортеров АПК
10:54, 16 июля 2019
«Дом.ru Бизнес» предложил оформить подписку на Microsoft Office365
11:47, 15 июля 2019
«Дом.ru Бизнес» приглашает к участию в турнире «Лучший системный администратор 2019»
11:42, 15 июля 2019
«Ростелеком» и «Ростех» намерены совместно развивать цифровое здравоохранение
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 48 972
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 569
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 705
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:07, 8 июля 2019 24 661
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:38, 4 июля 2019 22 374
Тульские гимнастки привезли из Сочи четыре медали
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований