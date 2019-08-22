RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Интернет-магазин My-shop.ru открыл курьерскую доставку по Рязани. Теперь заказы из магазина, предлагающего более двух млн товаров для учебы, дома, красоты, хобби и других популярных категорий, можно получить прямо с доставкой на дом или в офис.
Помимо этого, в городе работают четыре пункта выдачи заказов My-shop.ru.
Открытый в 2002 году магазин входит в топ-50 интернет-магазинов страны*.
*По версии top100.datainsight
© RZN.info
|
← предыдущая новость«Дом.ru Бизнес» пригласил на вебинар «Еще больше звонков? Вызов принят»