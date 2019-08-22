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14:48, 22 августа 2019 117

Интернет-магазин My-shop.ru открыл курьерскую доставку по Рязани

Интернет-магазин My-shop.ru открыл курьерскую доставку по Рязани

Интернет-магазин My-shop.ru открыл курьерскую доставку по Рязани. Теперь заказы из магазина, предлагающего более двух млн товаров для учебы, дома, красоты, хобби и других популярных категорий, можно получить прямо с доставкой на дом или в офис.

Помимо этого, в городе работают четыре пункта выдачи заказов My-shop.ru.

Открытый в 2002 году магазин входит в топ-50 интернет-магазинов страны*.

*По версии top100.datainsight

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