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11:36, 15 мая 2018 1 620

«ЭР-Телеком Холдинг» рассказал о планах по созданию и развитию федеральной сети IoT

«ЭР-Телеком Холдинг» рассказал о планах по созданию и развитию федеральной сети IoT

«ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru Бизнес», «Энфорта») представил беспроводные решения на базе технологии LoRaWAN и рассказал о планах по созданию и развитию федеральной сети IoT (интернета вещей) на выставке «Связь 2018».

По планам «ЭР-Телеком Холдинг», к декабрю 2018 года сеть IoT будет доступна в 60 городах страны. На интерактивном стенде «ЭР-Телеком» разместил датчики, которые можно было тестировать в режиме реального времени, смотреть отображение параметров на дашбордах, подключиться к порталу и потестировать собственные разработки. Например, на стенде «Квартира. Дом» кроме привычных для потребителей датчиков на счетчиках расхода воды, тепла и электричества, информацию о состоянии и режимах работы насосов и компрессоров собирал датчик вибраций. На основании полученных данных система прогнозировала отказы и давала рекомендации по ремонту и обслуживанию.

Совместно с партнером (компанией «ДЕУС») «ЭР-Телеком Холдинг» наглядно продемонстрировал работающую технологию городского освещения «Умный Свет» и представил решения для организации дорожного движения.

Спектр решений, предлагаемых «ЭР-Телеком Холдинг», от простых систем управления уличным освещением до сбора и обработки статистики в нефтегазовой отрасли и мониторинга спецобъектов, где важно в реальном времени получать данные о температуре, влажности и наличии посторонних. Например, в серверных банка, расположенных в разных регионах.

«Наш способ решить данную задачу сегодня самый быстрый и недорогой в реализации. Клиентам не нужно строить отдельную сеть для сбора данных. Наши датчики приклеиваются на стену или дверь, и мы предоставляем клиенту уже готовые данные», — отметил руководитель направления «Управление продуктами IoT» АО «ЭР-Телеком Холдинг» Кирилл Поправко.

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