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Двор-парк и квартиры-трансформеры: как на самом деле выглядит современное жилье?
В начале декабря 2024 г. в Рязани стартовали продажи нового жилого квартала комфорт-класса «Огни».

В начале декабря в Рязани стартовали продажи нового жилого квартала комфорт-класса «Огни».

В первой очереди проекта застройщик реализует 3 кирпичных дома с собственными колясочными в каждом подъезде (а в некоторых и на каждом этаже) и всего 4 квартирами на этаже. В некоторых из них даже будет панорамная стена с видом на Окские луга. Квартал обустроят в концепции двор-парк, где более 50% территории — зеленая зона с детскими и спортивными площадками, а также местами для отдыха. Кроме того, у жителей квартала появится собственный детский сад.

Стоимость жилья в ЖК Огни начинается от 2,7 млн рублей. Застройщик анонсировал большую коллекцию уникальных планировок: от больших семейных с просторной кухней-гостиной до уютных студий.

В доме даже будут квартиры-трансформеры. Например, 2-комнатная квартира 62,58 м² с окнами сразу на 2 стороны, в которой можно выделить дополнительную комнату в случае пополнения в семье.

Такое функциональное жилье обойдется от 30,701 руб\мес.

Есть и компактные 2-комнатные квартиры, например, вариант 37,4 м² с 2 отдельными спальнями. Такая планировка идеально подойдет для семьи с 1 ребенком и обойдется от 18 318 руб\мес по семейной ипотеке от 4,1%.

Для фанатов квартир с мастер-спальней в ЖК Огни есть 2 варианта именно таких планировок.

Это 2-комнатная квартира 62,04 м² с окнами на 2 стороны. Мастер-спальня здесь расположена в отдалении от бытовых маршрутов по квартире — идеально для отдыха и уединения. От 30 430 руб\мес.

Другая 2-комнатная квартира 60,74 м² с мастер-спальней отличается увеличенной зоной хранения. В каждой комнате выделена ниша под шкаф, а в мастер-спальне их целых 2. Кроме того, проход в мастер-спальню спроектирован через гардеробную! И новоселы могут как объединить ее с комнатой, так и сделать общей зоной.

От 29 796 руб\мес.

Узнать больше о жилом квартале «Огни» можно на сайте застройщика или по телефону +74912247000.

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps_62

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Цена 2726200р указана за квартиру 30,18 м². Предложение ограничено, не оферта.