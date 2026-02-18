Больше детей — ниже ставка: семейная ипотека снова изменится уже этим летом

Власти готовят новые корректировки одной из самых востребованных жилищных программ — семейной ипотеки. Президент России уже дал поручение Правительству подготовить ряд изменений к 1 июня 2026 года.

Главное обсуждаемое нововведение — дифференциация процентной ставки в зависимости от количества детей в семье:

семьи с одним ребёнком могут получить ставку на уровне 10-12% годовых;

могут получить ставку на уровне годовых; семьи с двумя детьми — около 6% ;

— около ; семьи с тремя и более детьми — порядка 4%.

Таким образом, льготные условия в наиболее выгодном виде планируется сохранить прежде всего для многодетных семей, тогда как для родителей с одним ребёнком стоимость кредитования может существенно вырасти по сравнению с текущими предложениями на рынке.

Основная цель изменений — более адресная поддержка семей с высокой демографической нагрузкой и оптимизация бюджетных расходов на субсидирование ипотечных ставок.

