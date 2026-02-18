Рязань
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Вчера 12:56
523
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
652
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 025
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 564
Больше детей — ниже ставка: семейная ипотека снова изменится уже этим летом

Власти готовят новые корректировки одной из самых востребованных жилищных программ — семейной ипотеки. Президент России уже дал поручение Правительству подготовить ряд изменений к 1 июня 2026 года.

Главное обсуждаемое нововведение — дифференциация процентной ставки в зависимости от количества детей в семье:

  • семьи с одним ребёнком могут получить ставку на уровне 10-12% годовых;
  • семьи с двумя детьми — около 6%;
  • семьи с тремя и более детьми — порядка 4%.

Таким образом, льготные условия в наиболее выгодном виде планируется сохранить прежде всего для многодетных семей, тогда как для родителей с одним ребёнком стоимость кредитования может существенно вырасти по сравнению с текущими предложениями на рынке.

Основная цель изменений — более адресная поддержка семей с высокой демографической нагрузкой и оптимизация бюджетных расходов на субсидирование ипотечных ставок.

По сути, сейчас у покупателей остается всего 3 месяца, чтобы приобрести квартиру на выгодных условиях и зафиксировать низкий платеж. Например, сегодня при ставке 3,5% от застройщика Стройпромсервис двухкомнатную квартиру площадью 53,45 м² в ЖК Шереметьевский квартал можно приобрести с ежемесячным платежом 21 855 руб. При росте ставки до 12% платёж увеличится до 43 489 руб/мес.

Те, кто планирует в ближайшее время воспользоваться семейной ипотекой, уже сейчас могут:

  • запросить расчет ипотеки по понравившейся квартире у застройщика. Например, специалисты в Стройпромсервис делают его бесплатно, а также помогают с подбором планировки;
  • правильно собрать документы и подать заявку на ипотеку в банк. Лучше делать это заранее, так как банку нужно время на обработку запроса;
  • использовать программу trade in. Платеж по семейной ипотеке будет еще комфортнее, если большую часть стоимости квартиры вы закроете старым жильем.

Узнать больше подробностей и получить бесплатный расчет ипотеки можно на сайте застройщика или по телефону +74912247000.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.