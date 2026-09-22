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Более 45 тысяч объектов подключили к электросетям «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
С начала 2026 года специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечили технологическое присоединение 45 825 объектов общей мощностью 1,1 ГВт. «Россети Центр» присоединили 22 089 объектов, обеспечив потребителям суммарную присоединенную мощность 537,6 МВт. Среди наиболее значимых проектов: детская областная больница в городе Ярославль, присоединенная максимальная мощность которой составила 1,3 МВт; новый корпус городской больницы в Белгороде с максимальной мощностью 2,4 МВт; асфальтовый и крахмальный заводы в Орловской области (1,5 МВт и 0,6 МВт соответственно).

С начала 2026 года специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечили технологическое присоединение 45 825 объектов общей мощностью 1,1 ГВт.

«Россети Центр» присоединили 22 089 объектов, обеспечив потребителям суммарную присоединенную мощность 537,6 МВт. Среди наиболее значимых проектов:

  • детская областная больница в городе Ярославль, присоединенная максимальная мощность которой составила 1,3 МВт;
  • новый корпус городской больницы в Белгороде с максимальной мощностью 2,4 МВт;
  • асфальтовый и крахмальный заводы в Орловской области (1,5 МВт и 0,6 МВт соответственно).

Кроме того, сетевая компания обеспечила электроснабжение школ, детских садов и других учреждений образования в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Костромской и Смоленской областях с суммарной присоединяемой мощностью 3 МВт.

Еще 23 736 объектов общей мощностью 535,4 МВт присоединили к электросетям специалисты «Россети Центр и Приволжье». В числе крупных проектов:

  • водопроводная станция «Малиновая гряда» в Нижегородской области с присоединенной мощностью 3 МВт, при этом суммарная мощность объекта достигла 11 МВт;
  • здание Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (присоединенная мощность 1 МВт) в Нижнем Новгороде;
  • завод по фракционированию плазмы крови и производству высокотехнологичных лекарственных форм с максимальной мощностью 5 МВт в Рязанской области;
  • производственная площадка первой в России линии по выпуску модульных клиновых строительных лесов (4 МВт) в Удмуртской Республике.

Также энергетики «Россети Центр и Приволжье» в 2026 году присоединили более 200 объектов сельскохозяйственного назначения суммарной мощностью 21,7 МВт.

«Технологическое присоединение — один из ключевых инструментов развития электросетевой инфраструктуры. За каждым подключенным объектом стоит конкретная задача: запуск нового производства, строительство жилья, развитие социальной или другой значимой для региона инфраструктуры. При этом объем и характер заявок позволяют видеть, какие направления экономики сегодня предъявляют наибольший спрос на новые электрические мощности. Поэтому для нас важно обеспечивать готовность сетей к подключению новых потребителей и выполнять принятые обязательства в установленные сроки», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.