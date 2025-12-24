Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б. » — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров

Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов платформы «
В «плане б.» предусмотрены пакеты с большим объёмом интернета и опция с несгораемыми остатками при своевременной оплате. Однако в реальной жизни часть интернет-пакета может оставаться неиспользованной, а гигабайты — накапливаться. Этому способствует и безлимит** на популярные сервисы, включенный в тариф.
Новая акция позволяет при желании превращать неиспользованные остатки интернета сверх пакета в практическую выгоду — при повседневных покупках, доставке еды, онлайн-шопинге или путешествиях. Теперь остатки ГБ для клиентов «плана б.» становятся универсальным ресурсом, который можно обменять на широкий выбор предложений от партнёров Билайна. Среди доступных вариантов — скидки в «Магнит Косметик» и «Магнит Экспресс», промокоды сети магазинов «Подружка», предложения на доставку готовой еды в Яндекс Лавке, а также скидки на путешествия и бронирование отелей через Ostrovok.ru и Level.Travel. В категории онлайн-шопинга пользователям доступны предложения от Lamoda и USmall. Гигабайты можно обменивать на промокоды и использовать их в привычных сценариях — при оформлении заказа в приложении или на сайте партнёра.
Дополнительное преимущество получают новые пользователи «плана б.». При подключении Билайн предоставляет «Честный терабайт"*** интернета, который не сгорает со временем и также может быть использован для обмена на промокоды и скидки. Пользователь сам решает, как распорядиться своим интернетом — потратить его на онлайн-активность или превратить в дополнительную выгоду.
«
* Акция действует
**В сети Билайн, кроме Чукотского АО, к ряду сервисов без траты пакета интернета по тарифу через офиц. прил.
***с
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте
