Билайн запустил «Детский режим интернета» для безопасности самых юных пользователей

Теперь клиентам Билайна доступна бесплатная услуга фильтрации нежелательного контента в мобильной сети. Родители могут включить ее для обеспечения веб-безопасности своих детей или пожилых родственников. Фильтрация происходит на стороне оператора без установки дополнительных программ или приложений. «Детский режим интернета» работает в сети Билайна том числе в поездках по России, а также в национальном и международном роуминге.

Теперь клиентам Билайна доступна бесплатная услуга фильтрации нежелательного контента в мобильной сети. Родители могут включить ее для обеспечения веб-безопасности своих детей или пожилых родственников. Фильтрация происходит на стороне оператора без установки дополнительных программ или приложений. «Детский режим интернета» работает в сети Билайна том числе в поездках по России, а также в национальном и международном роуминге.

Услуга блокирует доступ к ресурсам с шокирующим и потенциально вредоносным контентом:

сайтам для взрослых;

сервисам знакомств;

немодерируемым форумам и сайтам с нецензурным контентом;

онлайн-казино, сервисам ставок и прочим игровым системам;

интернет-магазинам алкоголя и табака и сайтам соответствующей тематики;

сайтам, содержащим информацию о наркотиках;

ресурсам с пропагандой агрессии, расизма и терроризма;

вредоносным, фишинговым и прочим мошенническим сайтам;

ресурсам и материалам, внесенным в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

У клиента в «детском режиме» на подобных сайтах появляется информация о блокировке. База регулярно пополняется и обновляется.

Подключить услугу можно в личном кабинете либо мобильном приложении Билайна в разделе «Безопасность» или «Цифровая семья». Клиент, на номер которого она оформляется, должен будет подтвердить ее подключение по СМС.

Петр Алферов, директор по управлению данными Билайна:

«Современный человек уже в очень раннем возрасте выходит в киберпространство и быстро обретает в нем самостоятельность. Это прямое требование времени и естественный порядок вещей, так что запреты здесь не работают. Но родители могут — и должны — поддерживать своих детей онлайн и оберегать их от всевозможных киберугроз, способных не только омрачить их первые шаги, но и создать проблемы всей семье. Как раз для такой бережной защиты мы и разработали наш „Детский режим интернета“».

Реклама ПАО «Вымпелком». 18+. Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636