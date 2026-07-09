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Билайн развеял 5 мифов о 5G
В рамках подготовки к запуску 5G* в Рязани Билайн обновил программное обеспечение ядра сети. У клиентов, чьи смартфоны поддерживают использование этой технологии в России, появится индикация 5G, а название сети поменяется на «bee.test.5G"*.

В рамках подготовки к запуску 5G* в Рязани Билайн обновил программное обеспечение ядра сети. У клиентов, чьи смартфоны поддерживают использование этой технологии в России, появится индикация 5G, а название сети поменяется на «bee.test.5G"*.

Несмотря на то, что о связи нового поколения знают многие, вокруг 5G по-прежнему немало стереотипов. Вот основные из них.

Миф 1. Тестирование 5G платное?

Факт: тестирование бесплатно как для новых, так и действующих клиентов. Подключать отдельный тариф или услугу не нужно. Достаточно смартфона с поддержкой 5G в России, СИМ-карты с 4G/LTE* и нахождение в зоне теста.

Миф 2. Подключаться к 5G сложно?

Факт: телефон, совместимый с 5G, автоматически подключается к сети, а на экране появляется значок нового стандарта — там же, где обычно отображается 4G* или LTE. Если это не произошло, следует в настройках устройства перейти в раздел «Мобильная сеть», нажать на нужную СИМ-карту и в пункте «Режим/тип сети» выбрать режим с 5G.

Миф 3. Для проверки 5G придется искать специальные точки покрытия?

Факт: тестирование доступно на широкой территории. В настоящее время, помимо жителей Рязань, пятый стандарт связи оценивают клиенты Билайна и из других регионов России. Пользователям не надо искать специальные зоны — проверить работу сети можно в повседневной городской среде.

Миф 4. 5G быстрее расходует заряд?

Факт: технология не является прямой причиной перегрева или быстрого разряда смартфона. Нагрев и расход батареи зависят от возможностей самого устройства и от нагрузки на процессор смартфона. Чаще всего смартфон разряжается быстрее при долгом просмотре видео или запуске «тяжелых» приложений.

Миф 5. 5G опасен для здоровья?

Факт: в основе 5G и 4G — одни и те же неионизирующие радиоволны. Они не представляют угрозы для человека. А базовые станции проходят испытания в профильных лабораториях и получают санитарные паспорта.

Оставить обратную связь о работе 5G можно на сайте Билайна. Экспертам важно узнать, насколько стабильно соединение в движении, как быстро откликаются сервисы и хорошо ли работает связь в людных локациях.

Реальные параметры связи (скорость передачи данных, зона покрытия) на этом этапе останутся без изменений. Проект призван подготовить сеть и клиентские устройства к следующим шагам по бесшовному для клиентов запуску 5G, когда будут решены регуляторные вопросы по частотному спектру. Это поможет сделать переход на следующий этап внедрения 5G плавным и комфортным для клиентов.

*5G — 5 Джи — пятое поколение мобильной связи.

4G — 4 Джи — четвертое поколение мобильной связи.

bee.test.5G — би тест 5 Джи.

LTE — Long-Term Evolution (англ.) — долговременное развитие.

Реклама. Организатор и подробнее: beeline.ru.