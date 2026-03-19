Билайн расширил социальные скидки для льготников в Рязанской области

Билайн запустил постоянную скидку в размере 20%* для дополнительных групп клиентов, которые пользуются государственными льготами. Мобильная связь по выгодной цене доступна в подписке bee**. Теперь социальную скидку на абонентскую плату получают еще больше клиентов Билайна:

граждане, потерявшие кормильца;

лица, пострадавшие от техногенных катастроф;

государственные служащие и военные, вышедшие на пенсию по выслуге лет;

люди с инвалидностью;

дети до 14 лет, относящиеся к перечисленным категориям (скидка оформляется законным представителем).

Право на льготы достаточно подтвердить один раз — после этого скидка действует постоянно, если клиент пользуется тарифным планом в подписке bee. Оформить ее можно двумя способами: лично в любом салоне Билайна (с подтверждающим документом: например, пенсионным удостоверением, справкой медико-социальной экспертизы) или дистанционно — через чат-бот в мобильном приложении Билайна (12+).

Ранее компания запустила аналогичную скидку для пенсионеров по возрасту. Опция оказалась востребованной. Только в Рязанской области с декабря 2024 года по декабрь 2025 года число пользователей, оформивших льготу, выросло в 4 раза. В целом по стране за тот же период количество подключений среди пенсионеров старше 60 лет увеличилось на 234%.

Екатерина Чижова, директор по развитию новых продуктов Билайна:

«Мы хотим, чтобы цифровой мир был комфортным и безопасным для всех. Поэтому делаем связь доступнее для разных категорий населения. При этом социальная скидка — не единственная мера поддержки Билайна. Среди других форматов заботы — бесплатные консультации по кибербезопасности, помощь в защите смартфона от мошенников, тренажер по распознаванию злоумышленников во время разговора, а также группа быстрого реагирования, которая помогает связаться с банком или „Госуслугами“, чтобы минимизировать последствия атак. Чтобы позвонить на бесплатную горячую линию по вопросам мошенничества, нужно набрать 0611 (для клиентов Билайна) или 8-800-700-06-11 (для других операторов)».

Социальную скидку могут подключить как новые, так и действующие клиенты Билайна.

*Скидка 20% на абонентскую плату доступна в подписке bee и активируется автоматически после анализа документов, подтверждающих льготу, в течение 7 дней после подключения к подписке.

