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Билайн построил частную LTE/5G-сеть для предприятия «Полиметалла»
«Билайн бизнес» завершил проект по созданию выделенной сети LTE (pLTE/5G ready*) для «Полиметалла» на золоторудном месторождении «Ведугинское» в Красноярском крае. Проект выполнен под ключ и включил полный цикл работ — от обследования территории и проектирования до развертывания инфраструктуры связи. В контуре сети построены две стационарные и три мобильные базовые станции LTE для корректировки зоны покрытия сети по мере продвижения горных работ и углубления карьеров.

«Билайн бизнес» завершил проект по созданию выделенной сети LTE (pLTE/5G ready*) для «Полиметалла» на золоторудном месторождении «Ведугинское» в Красноярском крае.

Проект выполнен под ключ и включил полный цикл работ — от обследования территории и проектирования до развертывания инфраструктуры связи. В контуре сети построены две стационарные и три мобильные базовые станции LTE для корректировки зоны покрытия сети по мере продвижения горных работ и углубления карьеров.

В рамках проекта «билайн бизнес» обеспечил разработку проекта и техническую реализацию пакетного ядра сети EPС и платформы профессиональной голосовой радиосвязи МСРТТ**, инсталляцию программного обеспечения, интеграцию с базовыми станциями и корпоративной сетью передачи данных заказчика.

Помимо этого, специалисты «билайн бизнес» совместно с заказчиком на построенной сети pLTE развернули систему диспетчеризации открытых горных работ — АСД «Полина». Система обеспечит контроль и оптимизацию транспортировки горной массы и требует 100% доступности сети передачи данных. Также в pLTE-инфраструктуру были интегрированы производственные системы позиционирования и управления объектами: экскаваторами, буровыми установками, измерительными устройствами, а также решения для мониторинга удаленного оборудования, видеонаблюдения и компьютерного зрения.

Александр Исаков, директор департамента системной интеграции «билайн бизнес»:

«Реализация частных LTE-сетей на промышленных объектах позволяет обеспечить управляемую и защищенную среду передачу данных, необходимую для цифровизации производственных процессов. Такие проекты требуют точной настройки сети под конкретные сценарии: от диспетчеризации техники до интеграции систем мониторинга, и дают предприятиям возможность повышать эффективность операций и надежность инфраструктуры».

Алексей Лапшин, начальник управления автоматизации и цифровых технологий производственной дирекции АО «Полиметалл УК»:

«АСД ОГР «ПОЛИНА» является критичным элементом производственного процесса. Комплекс работает в полностью автоматическом режиме, в связи с этим — высокие требования к сети передачи данных. Построенная сеть PLTE обеспечивает непрерывную доступность техники в карьере, что крайне важно для оптимизации вывоза горной массы.

*pLTE (Private LTE) — выделенная беспроводная LTE-сеть, созданная для решения конкретных задач предприятия или организации. Она изолирована от публичных сетей мобильной связи, все ее элементы находятся в замкнутом контуре. Такая сеть проектируется и настраивается под конкретные бизнес-потребности, обеспечивая контролируемое качество связи, безопасность данных и гибкость управления.

**MCPTT (Mission Critical Push-To-Talk) — программное приложение, которое позволяет организовать полноценную радиосвязь между абонентами на базе инфраструктуры сетей 4G/5G, заменяя существующие стандарты профессиональной радиосвязи (TETRA, DMR, APCO 25) и работая с любыми устройствами, поддерживающими стандарты MCPTT.

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