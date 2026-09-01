Билайн обеспечил рязанцев домашним интернетом со скоростью до 500 Мбит/с

Сотовый оператор Билайн в августе 2026 года запустил в Рязани сеть домашнего интернета и уже подключил к ней первых клиентов. Пользователям доступны тарифы с ТВ, мобильной связью и интернетом со скоростью от 100 до 500 Мбит/с.

Сотовый оператор Билайн в августе 2026 года запустил в Рязани сеть домашнего интернета и уже подключил к ней первых клиентов. Пользователям доступны тарифы с ТВ, мобильной связью и интернетом со скоростью от 100 до 500 Мбит/с.

Новый продукт решает ключевую задачу — одновременную работу множества устройств без потери качества, что особенно актуально для семей и сотрудников на удаленке. При скорости до 500 Мбит/с можно комфортно смотреть кино в 4K, участвовать в видеоконференциях, играть в онлайн-игры и скачивать тяжелые файлы параллельно, не испытывая задержек. Все услуги — мобильная связь, домашний интернет, телевидение и подписки — объединены в одном лицевом счете, а управление тарифами доступно через привычное мобильное приложение Билайна.

Объединить домашний интернет, ТВ и мобильную связь не только удобно, но еще и выгодно. Например, на предложение с подпиской bee HIT[1], куда входит бесконечный мобильный трафик[2] и пакет минут, домашний интернет и более 200 телеканалов, первые два месяца действует специальная цена. При подключении любого тарифа мастер выезжает и проводит интернет бесплатно, оборудование можно купить, взять в рассрочку или воспользоваться своим[3].

«Надежный проводной доступ в интернет стал для многих рязанцев вопросом не просто комфорта, а необходимости. Поэтому мы предлагаем решение, которое дает уверенность в качестве связи в любое время — для работы, учебы и развлечений всей семьи. Мы обеспечиваем пропускную способность сети с запасом, чтобы каждый абонент получал именно ту скорость, за которую платит, даже когда вся семья одновременно выходит в сеть», — отметил Артем Шашуков, директор Рязанского отделения Билайна.

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[1] Би ХИТ.

[2] В сети билайн, кроме Чукотского АО, к ряду сервисов без траты пакета интернета по тарифу через офиц. прил. Опции с неогранич. трафиком могут быть платными.

[3] Домашний интернет подключается при технической возможности.