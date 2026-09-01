Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
26°
Срд, 02
24°
Чтв, 03
19°
ЦБ USD 86.38 0.78 01/09
ЦБ EUR 100.57 0.89 01/09
Нал. USD 86.70 / 86.65 01/09 13:20
Нал. EUR 101.10 / 101.98 01/09 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
17 048
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
1 073
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
26 августа 12:33
2 536
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
1 344
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Билайн обеспечил рязанцев домашним интернетом со скоростью до 500 Мбит/с
Сотовый оператор Билайн в августе 2026 года запустил в Рязани сеть домашнего интернета и уже подключил к ней первых клиентов. Пользователям доступны тарифы с ТВ, мобильной связью и интернетом со скоростью от 100 до 500 Мбит/с.

Сотовый оператор Билайн в августе 2026 года запустил в Рязани сеть домашнего интернета и уже подключил к ней первых клиентов. Пользователям доступны тарифы с ТВ, мобильной связью и интернетом со скоростью от 100 до 500 Мбит/с.

Новый продукт решает ключевую задачу — одновременную работу множества устройств без потери качества, что особенно актуально для семей и сотрудников на удаленке. При скорости до 500 Мбит/с можно комфортно смотреть кино в 4K, участвовать в видеоконференциях, играть в онлайн-игры и скачивать тяжелые файлы параллельно, не испытывая задержек. Все услуги — мобильная связь, домашний интернет, телевидение и подписки — объединены в одном лицевом счете, а управление тарифами доступно через привычное мобильное приложение Билайна.

Объединить домашний интернет, ТВ и мобильную связь не только удобно, но еще и выгодно. Например, на предложение с подпиской bee HIT[1], куда входит бесконечный мобильный трафик[2] и пакет минут, домашний интернет и более 200 телеканалов, первые два месяца действует специальная цена. При подключении любого тарифа мастер выезжает и проводит интернет бесплатно, оборудование можно купить, взять в рассрочку или воспользоваться своим[3].

«Надежный проводной доступ в интернет стал для многих рязанцев вопросом не просто комфорта, а необходимости. Поэтому мы предлагаем решение, которое дает уверенность в качестве связи в любое время — для работы, учебы и развлечений всей семьи. Мы обеспечиваем пропускную способность сети с запасом, чтобы каждый абонент получал именно ту скорость, за которую платит, даже когда вся семья одновременно выходит в сеть», — отметил Артем Шашуков, директор Рязанского отделения Билайна.

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: www.beeline.ru

[1] Би ХИТ.

[2] В сети билайн, кроме Чукотского АО, к ряду сервисов без траты пакета интернета по тарифу через офиц. прил. Опции с неогранич. трафиком могут быть платными.

[3] Домашний интернет подключается при технической возможности.