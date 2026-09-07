Банк Уралсиб запустил новую услугу «Прибыль+»

Банк Уралсиб запустил новую возможность для физических лиц — подключение к «Прибыль+» *. Доступ к услуге позволит получать расширенные условия** по картам, накопительному счету, кешбэку, переводам и уведомлениям в едином продукте.

Банк Уралсиб запустил новую возможность для физических лиц — подключение к «Прибыль+» *. Доступ к услуге позволит получать расширенные условия** по картам, накопительному счету, кешбэку, переводам и уведомлениям в едином продукте.

«Прибыль+» предоставляет сразу несколько преимуществ:

Кэшбек по программе Уралсиб бонус:

5 категорий на выбор вместо стандартных 3. Дополнительные категории становятся доступны уже на следующий день после подключения услуги.

Повышенный лимит начисления бонусов — до 6 тыс. бонусных рублей в месяц (не более 1 тыс. бонусных рублей в категориях повышенного кешбэка).

Проценты: начисление процентов на остаток по карте «Прибыль» и повышенная ставка по накопительному счёту «Уралсиб счет». Бесплатный сервис уведомлений: информирование по всем дебетовым картам и счетам — без комиссии. Снятие наличных: до 50 тыс. руб. в месяц без комиссии в банкоматах других банков.

Переводы по СБП: повышенный лимит — до 150 тыс. руб. в месяц на переводы на карты других банков.

Услуга «Прибыль+» доступна для всех физических лиц. Подробную информацию можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

* За услугу взимается абонентская плата согласно тарифам Банка .

** Списание абонентской платы происходит один раз в месяц в последний день оплаченного периода. Бесплатный первый месяц предоставляется при первом подключении — один раз за всё время обслуживания. При подключении годового тарифа впервые — 1 месяц бесплатно + 12 месяцев платно (итого 13 месяцев).

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 сентября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1110 банкоматов.