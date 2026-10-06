Банк Уралсиб запустил международный эквайринг по картам «Мир» для иностранных юрлиц

Банк Уралсиб запустил международный эквайринг для иностранных юридических лиц, который позволяет компаниям-нерезидентам принимать оплату российскими банковскими картами и получать возмещение на счёт в Банке Уралсиб.

Банк Уралсиб запустил международный эквайринг для иностранных юридических лиц, который позволяет компаниям-нерезидентам принимать оплату российскими банковскими картами и получать возмещение на счёт в Банке Уралсиб.

Продукт ориентирован на зарубежные компании, работающие на рынках, популярных у российских граждан — в Армении, Таиланде, Вьетнаме, Турции, Гонконге, Лаосе, Кыргызстане, Казахстане и Азербайджане — и закрывает их потребность в приёме платежей от российских клиентов. География расчётов постоянно расширяется.

Ключевые особенности сервиса:

без посредников и без открытия дополнительных юрлиц — компания работает напрямую с банком;

регистрация «под ключ» — банк самостоятельно регистрирует клиента в платёжной системе (НСПК) и в Банке России;

возмещение на счёт клиента — готовый процесс перевода возмещения на расчётный счёт компании в Банке Уралсиб;

полная прозрачность — как для клиента, так и для регулирующих органов Российской Федерации.

«Запуск международного эквайринга для нерезидентов — закономерный шаг в развитии цифровых сервисов банка. Мы видим спрос со стороны зарубежных компаний, которые хотят работать с российскими клиентами, но сталкиваются с инфраструктурными и регуляторными барьерами. Наша задача — снять эти барьеры: мы берём на себя регистрацию в НСПК и ЦБ и выстраиваем прозрачный процесс выплат. Для нас важно, чтобы продукт был понятен и клиенту, и регулятору», — отмечает руководитель Дирекции развития и продаж трансграничных платежных инструментов Банка Уралсиб Антон Бельцевич.

Сервис доступен иностранным компаниям из сфер интернет-торговли, маркетплейсов, цифровых услуг, туризма, образования, медицины и индустрии развлечений, которые реализуют товары и услуги покупателям с использованием карт российских банков.Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.