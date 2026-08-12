Банк Уралсиб запустил бухгалтерский сервис для работы на АУСН

Банк Уралсиб запустил сервис «Аутсорсинг бухгалтерии для АУСН» для клиентов, работающих на автоматизированной упрощенной системе налогообложения.
Сервис помогает вести учет доходов и расходов без расхождений, кадровый учет, работу с маркетплейсами и взаимодействует с налоговой службой, а также предоставляет неограниченные консультации бухгалтера-профессионала.
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — это специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Ставки налогообложения — 8% с полученных доходов, либо 20% с разницы между доходами и расходами. На АУСН может перейти бизнес, зарегистрированный
Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса.
Подробную информацию о сервисе «Аутсорсинг бухгалтерии для АУСН"* можно получить по телефону 8-800-700-77-16 или в чате онлайн-банка для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн.
*Сервис предоставляется партнером — ГК Астрал.
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 августа 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1140 банкоматов.