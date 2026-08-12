Банк Уралсиб запустил бухгалтерский сервис для работы на АУСН

Банк Уралсиб запустил сервис «Аутсорсинг бухгалтерии для АУСН» для клиентов, работающих на автоматизированной упрощенной системе налогообложения.

Банк Уралсиб запустил сервис «Аутсорсинг бухгалтерии для АУСН» для клиентов, работающих на автоматизированной упрощенной системе налогообложения.

Сервис помогает вести учет доходов и расходов без расхождений, кадровый учет, работу с маркетплейсами и взаимодействует с налоговой службой, а также предоставляет неограниченные консультации бухгалтера-профессионала.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — это специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Ставки налогообложения — 8% с полученных доходов, либо 20% с разницы между доходами и расходами. На АУСН может перейти бизнес, зарегистрированный в регионе, где применяется эта система , с численностью работников не более 5 человек, стоимостью основных средств не более 150 млн рублей и годовым доходом не более 60 млн рублей.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса.

Подробную информацию о сервисе «Аутсорсинг бухгалтерии для АУСН"* можно получить по телефону 8-800-700-77-16 или в чате онлайн-банка для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн.

*Сервис предоставляется партнером — ГК Астрал.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 августа 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1140 банкоматов.